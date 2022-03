Synek Joanny Opozdy trafił do szpitala. Aktorka opublikowała poruszający wpis

Joanna Opozda rozstała się z ojcem swojego dziecka jeszcze przed jego przyjściem na świat. Mimo że do tej pory zarówno Joanna jak i Antoni Królikowski nie potwierdzili doniesień o rozpadzie związku, to wszystko na to wskazuje. Zarówno brak wspólnych zdjęć z dzieckiem, wymowne wpisy Joanny jak i komentarz brata aktorki – Patryka Opozdy.

Synek Joanny Opozdy trafił do szpitala

W środę wieczorem Joana Opozda opublikowała poruszający wpis, w którym zdradziła, że jej synek trafił do szpitala. Aktorka przyznała, że u maluszka zdiagnozowano infekcję, która wywołała wysoką gorączkę. „Niestety wczoraj u mojego miesięcznego synka zdiagnozowano poważną infekcję, rano miał straszną gorączkę i najbliższy czas spędzimy w szpitalu na oddziale patologii noworodka. Mały dostaje antybiotyk dożylnie a jego stan jest stabilny. Będzie dobrze” – czytamy pod zdjęciem Joanny i małego Vincenta ze szpitala. Celebrytka w długim poście podkreśliła jak ważne jest zdrowie. „Po raz kolejny zdałam sobie sprawę, że w życiu nic nie jest tak ważne jak zdrowie. Patrzenie na cierpienie swojego dziecka to najgorsze co mnie do tej pory w życiu spotkało” – dodaje. Joanna Opozda zwróciła też uwagę na stan oddziałów dla dzieci. Do postu dołączyła zdjęcie krzesła dla opiekuna czy rodzica, który spędza w szpitalu czas z małym pacjentem. „Dzisiejszą noc spędziłam na podłodze w szpitalu, leżąc przy łóżeczku Vincenta. Na takich oddziałach nie ma łóżek dla matek, a jedynie fotele, na których nie sposób nawet karmić. Nie wyobrażam sobie jak te wszystkie mamy, które czasami muszą spędzić w takim miejscu kilka miesięcy dają sobie radę. Usłyszałam, że pacjentami są tutaj dzieci i to o nie należy dbać, nie o matki” – alarmuje gwiazda. Jak słusznie zauważa, to właśnie rodzice karmią, myją i opiekują się swoimi pociechami. „Dowiedziałam się również, że szpital, w którym jesteśmy z Vincentem i tak należy do tych lepszych, w większości placówek przy łóżkach są drewniane krzesła. Mam nadzieje ktoś w końcu coś z tym zrobi, bo warunki są skandaliczne” – relacjonowała. Joanna Opozda odniosła się też do trudnej sytuacji samotnych matek. „Bardzo współczuję wszystkim samotnym matkom oraz wszystkim mamom chorych dzieci. Wiem, że to niewiele da ale chce żebyście wiedziały, że jestem z Wami i rozumiem Wasz ból” – czytamy. Na koniec celebrytka nawiązała do dramatycznej sytuacji w Ukrainie. „Nie wyobrażam sobie natomiast w jak dramatycznej sytuacji znajdują się matki i dzieci w Ukrainie, gdzie na szpitale spadają bomby” – smutno dodała.

instagramCzytaj też:

Magda Gessler zaręczyła się. Przyjęła od Waldemara czarny diament