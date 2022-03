Co czeka nas w kolejnym odcinku „Barw Szczęścia”? Bożena wyjeżdża z Tadziem

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Marek SiudymJowita po utracie najlepszego klienta postanawia zemścić się na Procie oraz Sergiuszu i zleca Celinie, by zaczęła śledzić jej rywali. Gdy zdobywa potwierdzenie, że to oni niszczą jej biznes, zjawia się w Feel Good i urządza im awanturę, grożąc że ich zniszczy. Bruno mówi Amelii i Wiśniewskiemu o problemach z Adą, kiedy seniorzy odkrywają, że Bożena nagle wyjechała i to razem z Tadziem. Gdy o konflikcie Stańskich z biologiczną matką chłopca dowiadują się media, sprawa nabiera rozgłosu. Tymczasem Rafał spotyka się z Adą i płaci dziewczynie za kolejny atak na nową rodzinę Tadzia. Irena narzeka Basi na brak inicjatywy ze strony Tolka. Tymczasem Koszyk planuje zabrać ukochaną na zlot motocyklistów, pożyczając motor Stefana.

Emisja serialu „Barwy szczęścia”

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20.10.

