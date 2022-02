Tomasz Kot zagra w międzynarodowym filmie. To hollywoodzka produkcja

Trampoliną do międzynarodowej kariery aktora zdecydowanie była nominacja do Oscara filmu „Zimna wojna”. Kot zagrał w produkcji główną rolę. Mimo że Paweł Pawlikowski nie otrzymał nagrody, to sama nominacja przyniosła Tomaszowi Kotowi wiele propozycji. Pojawił się w filmach „Wróg doskonały” oraz „Przestroga”. Zdobył także angaż w filmie, gdzie miał wcielić się w rolę Nikoli Tesli, jednak produkcja nie doszła do skutku.

Tomasz Kot w filmie „Joika”

Kolejnym międzynarodowym wyzwaniem dla Kota będzie udział w nowym polsko-nowozelandzkim projekcie „Joika”. Fabuła filmu będzie opowiadać historię Joy Womack. Kobieta to pierwsza Amerykanka, która ukończyła główny program szkoleniowy moskiewskiej Akademii Baletu Bolszoj. Reżyserem i scenarzystą „Joiki” jest James Napier Robertson, któremu popularność przyniósł film „Czarny koń”.

W amerykańską tancerkę baletową wcieli się Talia Ryder, którą ostatnia mieliśmy okazję zobaczyć w remake'u „West Side Story” Stevena Spielberga. Produkcja jest nominowana do Oscara w siedmiu kategoriach. W „Joice” zobaczymy też Diane Kruger. Hollywoodzka gwiazda wcieli się w rolę mentorki i trenerki baletnicy.

Rosja w Warszawie

Zdjęcia do najnowszej produkcji odbywają się w Warszawie, która imituje Moskwę. Decyzja scenarzystów okazała się szansą także dla innych polskich aktorów. Poza Kotem na ekranie zobaczymy też Borysa Szyca i Karolinę Gruszkę.

