Kanye West zażądał przeprosin od Billie Eilish. Artystka odpowiedziała

Od kilku dni Kanye West dodaje ogromną ilość postów na Instagramie, wywołując kolejne afery w mediach. Zaczęło się od tego, że zarzucił swojej byłej żonie, iż publikuje wizerunek ich córki North West na TikToku. Teraz wyraził swoje niezadowolenie z powodu zachowania Billie Eilish.

„Billie przeproś Travisa”

„Billie, daj spokój, kochamy Cię, proszę Cię przeproś Travisa i ludzi, którzy stracili swoich bliskich, nikt nie chciał, aby to się stało, on nie miał pojęcia o tym, co się dzieje, gdy był na scenie i bardzo cierpi” – napisał Kanye West na Instagramie, nawiązując do tragedii na festiwalu Astroworld w 2021 roku. Przypomnijmy, na wydarzeniu, zorganizowanym przez Travisa Scotta w Houston 10 osób zmarło po tym, jak zostały stratowane. W odpowiedzi raper stał się obiektem powszechnej krytyki – zarzucano mu m.in. niedostateczne zadbanie o ochronę na festiwalu. Rodziny ofiar odrzuciły nawet ofertę Scotta dotyczącą pokrycia kosztów pogrzebu ich bliskich.

Kanye West we wpisie dodał też, że zagra na festiwalu Coachella z Travisem Scottem, jednak zanim do tego dojdzie musi usłyszeć „przeprosiny od Billy Eilish”.

Billie odpowiada Kanye

„Dosłownie nigdy nie powiedziałam nic o Travisie. Po prostu pomogłam jednemu z fanów” – napisała w komentarzu do posta Billie Eilish, w odpowiedzi na oskarżenia rapera. Ye odnosił się do nagłówka z Instagrama RapSeaTV, w którym czytamy: „Billie Eilish zdissowała Travisa Scotta na swoim koncercie. Przerwała koncert, podała inhalator swojemu fanowi i powiedziała: »Czekam na to, aby ludzie poczuli się dobrze, zanim kontynuuje koncert«”.

