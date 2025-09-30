„Randka w ciemno” wraca. Znamy uczestników pierwszego odcinka

To ma być telewizyjna sensacja tej jesieni. Powrót po latach randkowego show, którym niegdyś żyła cała Polska, a przynajmniej jakaś jej wielka część. Premierowy odcinek widzowie zobaczą już 4 października o godzinie 16.30 na antenie Polsatu.

Piotr Gąsowski poprowadzi przez miłosne emocje

Legendarny format zyskał nowego gospodarza. To Piotr Gąsowski – aktor, showman i człowiek z charakterystycznym poczuciem humoru. Tym razem nie będzie tańczył ani śpiewał (będą wyjątki!), ale poprowadzi uczestników przez świat miłosnych emocji, niepewności i niespodzianek.

– „Tak, jak w programach typu »Twoja Twarz Brzmi Znajomo« czy »Taniec z Gwiazdami« wzrusza mnie talent wykonawców, tak w przypadku »Randki w ciemno« wzrusza mnie prawda uczestników i autentyczność ich emocji. Zdarzyło mi się parę razy uronić łezkę, kiedy poczułem, że między parą uczestników naprawdę zaiskrzyło” – wyznał Gąsowski.

W każdym odcinku widzowie zobaczą dwie rozgrywki. Single i singielki wybiorą swoją potencjalną drugą połówkę spośród trzech kandydatów, kierując się wyłącznie rozmową. Zakochani poznają się dopiero po odsłonięciu parawanu, co buduje dodatkowe napięcie i emocje.

„Kulisy Randki w ciemno” w retro vanie

To jednak nie koniec niespodzianek. Po dokonaniu wyboru pary trafią do specjalnej strefy – „Kulisy”. Tam, z dala od reflektorów, w klimatycznym retro vanie będą mogły spokojnie porozmawiać i zrobić pierwszy krok ku prawdziwej relacji. Symboliczny samochód ma przypominać o wolności, spontaniczności i podróży w nieznane, jaką staje się każda znajomość rozpoczęta w programie.

Kto wystąpi w pierwszym odcinku?

Pierwszym wybierającym będzie Monika z Konina, 40-letnia fryzjerka i rolniczka, nazywana „Szaloną Blondi”. To odważna i zaradna kobieta, która w studio zaśpiewała nawet utwór „Silna kobieta to ja”, który porwał nie tylko prowadzącego. O jej serce powalczy trzech kandydatów: Dariusz, 38-letni menadżer klubu i mistrz sztuk walki, który o sobie mówi, że „zawsze sobie poradzi”, Łukasz – 48-letni mechanik i fan fitnessu, który nie ukrywa, że udział w show to także spełnienie jego marzenia o spotkaniu z Piotrem Gąsowskim oraz Robert – 40-latek wychowany w USA, który żyje na luzie i uwielbia być w centrum uwagi.

W drugiej rozgrywce główną rolę odegra 29-letni Michał z Gdańska, handlowiec, motocyklista i początkujący stand-uper. On wybierze jedną spośród trzech kandydatek. Do wyboru ma: Jagodę – 28-latkę z Warszawy o ostrym języku i ciętych ripostach, Monikę – 26-latkę z Sopotu, która unika narcyzów i ceni poczucie humoru oraz Joannę, 25-latkę ze Szczecina, baristkę i fankę mocnych wrażeń za kierownicą.

Kto zdobędzie serce Moniki, a kto zachwyci Michała? O tym przekonamy się już w sobotę, 4 października o godzinie 16.30, kiedy Polsat pokaże premierowy odcinek „Randki w ciemno”.

