Rusza wiosenna ramówka TVN. Pełna rozpiska nowych programów

Jedną z najbardziej oczekiwanych wiosennych premier na TVN jest program „The Traitors. Zdrajcy”, inspirowany popularną grą Mafia, który wystartuje już w środę 28 lutego. Drugim nowym formatem wartym uwagi jest „Czas na Show. Drag Me Out”, który zapowiada kolorową i pełną blasku zabawę. Oprócz tego widzowie obejrzeć będą mogli reality show „Pokonaj mnie, jeśli potrafisz” z udziałem Małgorzaty Rozenek-Majdan, pełen ekstremalnych wyzwań i intensywnych treningów.

Wśród nowych twarzy stacji znajdą się: Julia Wieniawa, Michał „Rozkoszny” Korkosz, Malwina Wędzikowska i Jan Pirowski.

Nowości w wiosennej ramówce TVN

„The Traitors. Zdrajcy”

Format „The Traitors. Zdrajcy” szturmem podbija rynek światowej widowni. Jest doceniany za świeżość, trzymającą w napięciu akcję oraz ciekawą i zróżnicowaną obsadę.

Jego formuła inspirowana jest popularną grą Mafia, w której uczestnicy potajemnie dzielą się na „lojalnych„ i „zdrajców”. Ich misją jest ukończenie serii wyzwań, a tym samym zdobycie nagrody pieniężnej. Wszyscy przebywają w zamku, stanowiącym mroczną scenerię i tło dla wydarzeń podczas trwania programu. Zadaniem tytułowych zdrajców będzie wyeliminowanie „lojalnych”. Natomiast Ci zrobią wszystko, żeby jako pierwsi zdemaskować swoich przeciwników, a przede wszystkim – ochronić siebie. Od tej pory, każdy zawodnik obiera własną strategię gry. W rolę prowadzącej wcieli się Malwina Wędzikowska.

Polska wersja trafi na antenę TVN już 28 lutego, odcinki emitowane będą w każdą środę o godz. 21:35.

„Czas na Show. Drag Me Out”

Wiosną scenę przejmą najlepsze performerki sztuki Drag nad Wisłą, które podejmą się nie lada wyzwania. Himera, Gąsiu, Shady Lady, Ciotka Offka, Adelon i Twoja Stara – sześć Drag Mentorek będzie starało się wydobyć wewnętrzną królową ze znanych podopiecznych. Która z nich stworzy najlepszy duet ze swoim uczniem i zgarnie królewski diadem? O tym zadecyduje wymagające jury – Anna Mucha, Andrzej Seweryn oraz Michał Szpak. W zmaganiach uczestników wesprze prowadząca program Mery Spolsky.

„Czas na Show. Drag Me Out”, już 5 marca, o godz. 21.35.

„Pokonaj mnie, jeśli potrafisz”

W kwietniu, w reality show „Pokonaj mnie, jeśli potrafisz”, Małgorzata Rozenek-Majdan podejmie ekstremalne wyzwania, rzucone jej przez sześciu mężczyzn. Od momentu startu przygotowań do pojedynków, jej grafik wypełniają katorżnicze treningi, wielogodzinne sesje ćwiczeń czy sprawdzające granice wytrzymałości, obozy sportowe.

„MasterChef Nastolatki”

Tym razem zobaczymy uczestników w wieku od 13 do 17 lat. Pretendentów do najlepszego MasterChefa wśród nastolatków oceniać będą Michel Moran, Tomasz Jakubiak i Dorota Szelągowska, zaś Michał „Rozkoszny” Korkosz zadebiutuje jako Influencer kulinarny, będąc jednocześnie wsparciem dla zawodników.

Wśród gości „MasterChef Nastolatki” pojawią się także Ewa Chodakowska, Martyna Wojciechowska, Przemysław Klima oraz Sofia Konecka-Menescal.

Nowa odsłona „MasterChef Nastolatki” ruszy w niedzielę, 3 marca, o godz. 20.00.

„Mam Talent!”

Za stołem jurorskim 15. edycji show zasiądą Agnieszka Chylińska, Marcin Prokop oraz Julia Wieniawa. Odmieniony skład jury to jednak nie koniec niespodzianek – program poprowadzi zupełnie nowy duet – Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski.

„Mam Talent!” powróci na antenę 2 marca, o godz. 20.00.

„Niezwykłe Stany Prokopa”

W nowym sezonie formatu, który po raz pierwszy będzie miał swoją premierę na głównej antenie, prowadzący wybierze się w kolejną podróż po Stanach Zjednoczonych, by odkryć przed widzami niezwykłe historie bohaterów poszukujących własnej recepty na szczęście. Każdy odcinek to nowe historie i wyprawy do zakamarków Ameryki.

Pierwszy odcinek „Niezwykłych Stanów Prokopa” na TVN już 3 marca, o godz. 11.40.

„Skazana”

„Skazana”, czyli Alicja Mazur, tym razem wróci, żeby zawalczyć nie tylko o siebie, ale też o najważniejszą osobę w jej życiu – córkę Hanię. A to nie jest łatwe, kiedy wokół więcej wrogów niż przyjaciół. W trzecim sezonie do obsady hitowej produkcji Playera dołączają Gabriela Muskała i Leszek Lichota.

Serial „Skazana” powraca na antenę 29 kwietnia, o godz. 21.35.

„Odwilż”

Na antenie TVN wiosną znajdzie się też pierwszy sezon serialu „Odwilż” pod marką HBO EUROPE. Produkcja śledzi losy policjantki, która nie jest w stanie pogodzić się z okolicznościami śmierci męża i obsesyjnie angażuje się w pracę. W roli głównej Katarzyna Wajda.

Emisja serialu „Odwilż” od 4 marca, w poniedziałki o 21.35.

