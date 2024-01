Robert Stockinger odchodzi z „Dzień Dobry TVN”. Przejdzie do konkurencji?

Robert Stockinger od 13 lat związany był z TVN, a od 10 pracował w „Dzień Dobry TVN”, gdzie pozostawał jednym z najpopularniejszych reporterów. Okazuje się, że ta rola przestała mu odpowiadać, przez co zakończył współpracę ze śniadaniówką. Pożegnał się z widzami w sieci.

Robert Stockinger pożegnał się z TVN

Syn znanego aktora poinformował o zakończeniu współpracy z TVN na swoim koncie na Instagramie. „Po 13 latach w firmie i okrągłych 10 w redakcji DDTVN nadszedł czas rozstania. Trudno opisać wszystko, co tu przeżyłem, ile nauczyłem się w tym czasie i jak wiele zawdzięczam tej stacji. Przyszedłem jako stażysta bez biurka, a odchodzę z doświadczeniem zasiadania w fotelu gospodarza flagowego program. To była długa i piękna droga. Wychowankiem zostanę na zawsze. Nie żegnam się z ludźmi, bo te przyjaźnie zabieram ze sobą. Co dalej? Zadbanie o siebie, swój spokój i wiarę we własne możliwości. Tego nigdy za wiele” — napisał.

Ta informacja momentalnie obiegła media, a „Plotek” dotarł do informatora, który opowiedział o dalszych planach dziennikarza. – Robert Stockinger zostanie nowym prowadzącym „Pytania na śniadanie”. Z tej okazji jest bardzo podekscytowany. On w TVN-ie od dawna marzył o awansie i roli prowadzącego. Był rozczarowany, jak ostatnio kolejny raz inne osoby sprzątnęły mu tę fuchę sprzed nosa. Gdy pojawiła się propozycja z TVP, długo się nie wahał. Nie chciał być wiecznie tylko reporterem, a niestety TVN widział go tylko w tej roli – portal zacytował informatora.

— To bardzo doświadczona osoba przed kamerą i sympatyczna, więc jesteśmy w tej sprawie otwarci. Na pewno ma u nas szanse na rozwój. Chcemy inwestować w nasze nowe gwiazdy — podobno dodała osoba z produkcji śniadaniówki TVP.

W związku z tymi doniesieniami z reporterem skontaktowała się „Plejada”. On jednak na pytanie, czy to prawda, że poprowadzi „Pytanie na śniadanie”, odpowiedział: „Nie wiem skąd te informacje. Nie potwierdzam ich”.

