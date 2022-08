„Rolnik szuka żony”. Poznaliśmy uczestników nowej edycji!

Przed nami kolejna, już 9 edycja jednego z najpopularniejszych programów TVP – „Rolnik szuka żony”. W Wielkanoc poznaliśmy uczestników, do których można było pisać listy. Po obejrzenia odcinka „0”, który został wyemitowany 17 kwietnia, widzowie mogli wysłać poprzez formularz list do kandydata czy kandydatki, których zobaczyli w telewizji. Można było to zrobić na udostępnionych stronach.

Teraz z przedstawionej ósemki wyłoniono pięć osób, które cieszyły się największym zainteresowaniem. To właśnie oni otrzymali szansę na miłość. W przeciwieństwie do poprzednich edycji, w tym sezonie pojawi się tylko jedna rolniczka. Najmłodszy z uczestników ma zaledwie 23 lata. O tym jak poradzą sobie bohaterowie, dowiemy się już jesienią. Program jak zwykle poprowadzi Marta Manowska. Poznajcie uczestników 9. edycji „Rolnik szuka żony”!

Klaudia



Tomasz K.



Michał



Mateusz



Tomasz R.Czytaj też:

Żarty z Macierewicza, łzy Rogalskiej i wpadka Rozenek-Majdan. TVN zaprezentował jesienną ramówkę