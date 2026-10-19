Widzowie zachwyceni serialem Netfliksa. To 12 podobnych, które warto obejrzeć

Miniserial „Na Wschód od Edenu” jest jednym z najwyżej ocenianych na Netflix od lat. Widzowie pokochali tę historię i w komentarzach zaznaczają, że właśnie takich produkcji chcieliby więcej. Jeżeli ten klimat i wam wpadł do gustu, podpowiadamy 12 innych seriali, które warto obejrzeć. Znajdziecie wśród nich zarówno produkcje Netfliksa, jak i tytuły dostępne na innych platformach streamingowych, w których nie brakuje rodzinnych tajemnic, namiętności i dramatycznych zwrotów akcji.

12 seriali podobnych klimatem do „Na Wschód od Edenu”

„Moja wspaniała kariera” (Netflix)



Ambitna, bystra i bezkompromisowa Sybylla chce za wszelką cenę podążać swoją drogą w czasach, kiedy oczekuje się od niej głównie znalezienia męża i zajęcia się domem.



„Domek na prerii” (Netflix)



Pełen nadziei dramat rodzinny, epicka opowieść o przetrwaniu i geneza Dzikiego Zachodu w jednym. Ta nowa adaptacja kultowego, autobiograficznego cyklu książek "Domek na prerii" Laury Ingalls Wilder przedstawia zmagania i triumfy osób, które kształtowały amerykańskie pogranicze.



„Sto lat samotności” (Netflix)



W ponadczasowym miasteczku Macondo siedem pokoleń rodziny Buendía szuka miłości i zapomnienia, bezskutecznie próbując uciec od przeszłości i swojego przeznaczenia.



„Światło, którego nie widać” (Netflix)



Przełomowy miniserial oparty na powieści nagrodzonej Pulitzerem opowiadający historię niewidomej francuskiej dziewczyny Marie-Laure oraz jej ojca Daniela LeBlanca, którzy uciekają z okupowanego przez Niemców Paryża, zabierając ze sobą legendarny diament, aby nie wpadł w ręce nazistów. W ślad za nimi wyrusza okrutny oficer Gestapo pragnący zdobyć cenny kamień dla siebie. Marie-Laure i Daniel wkrótce znajdują schronienie w miasteczku Saint-Malo, gdzie zatrzymują się u wiodącego samotniczy żywot wujka, który nadaje tajne audycje radiowe dla ruchu oporu. Lecz w tym niegdyś idyllicznym nadmorskim miasteczku dochodzi do nieprawdopodobnego spotkania Marie-Laure z bratnią duszą - Wernerem, genialnym nastolatkiem zwerbowanym przez hitlerowców do wyśledzenia nielegalnych transmisji. Odkrywa on jednak, że łączy go z Marie-Laure sekretna więź oraz wiara w ludzkość i nadzieja.



„1883” (Netflix)



Prequel serialu „Yellowstone” opowiada o rodzinie Duttonów, która wyrusza w podróż przez Wielkie Równiny, by umknąć przed biedą i znaleźć lepszą przyszłość w stanie Montana.



„Angielska gra” (Netflix)



Dwaj piłkarze z różnych środowisk nawiązują więź, dzięki której udaje się spopularyzować sport zarezerwowany dotąd tylko dla klasy wyższej.



„Unorthodox” (Netflix)



Młoda kobieta ucieka z Brooklynu do Berlina przed zaaranżowanym małżeństwem. Jednak przeszłość depcze jej po piętach.



„1923” (SkyShowtime)



Ameryka, początek XX wieku. Przemierzający górzysty Zachód przodkowie rodu stają w obliczu pandemii, historycznej suszy, końca prohibicji i początków wielkiego kryzysu.



„Pachinko” (Apple TV)



Rozgrywająca się na przestrzeni czterech pokoleń kronika nadziei i marzeń koreańskiej rodziny imigrantów, która opuszcza ojczyznę w poszukiwaniu lepszego życia.



„Łowczynie” (Apple TV)



Grupa kochających zabawę młodych Amerykanek pojawia się w konserwatywnym Londynie lat 70. XIX wieku. W efekcie dochodzi do prawdziwego zderzenia kultur. Młode kobiety, wysłane do Anglii po to, by zapolować na mężów i tytuły - tak naprawdę pragną dużo więcej.



„Mała Dorrit” (Canal+)



Gdy, po wielu latach pobytu zagranicą, do Anglii wraca Artur Clennam, jego zainteresowanie wzbudza pracująca w domu jego matki młodziutka szwaczka, Amy Dorrit. Oschła i ponura pani Clennam nie ma w zwyczaju pomagać innym, dlaczego więc przyjęła Amy? Czy chce w ten sposób zadośćuczynić za swoje złe postępki? Próba odkrycia prawdy prowadzi Artura do więzienia dla dłużników Marshalse'a, gdzie poznaje ojca Dorrit. To spotkanie sprawi, że odkryje tajemnicę, która będzie mieć wpływ nie tylko na jego życie.



„Downton Abbey” (SkyShowtime, Disney+)



Wielka Brytania w czasie burzliwych zmian społecznych jest tłem dla losów szlachty oraz służby żyjących we dworze Downton Abbey. Czytaj też:

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