12 najlepszych filmów Ridleya Scotta. Perełki streamingu na weekend

Ridley Scott od dekad zabiera nas w podróże, z których trudno wrócić do rzeczywistości. Raz wrzuca widza w kosmos, innym razem na pola bitew, do starożytnego Rzymu czy w sam środek futurystycznych koszmarów. Jego filmy mają rozmach, charakter i kadry, które zostają w głowie na długo po seansie. Sprawdziliśmy streamingową galaktykę i podpowiadamy, które produkcje legendarnego reżysera znajdziecie na Netfliksie, HBO Max i innych platformach. Oto lista, dzięki której zamiast tracić czas na przeglądanie katalogów, szybciej wybierzecie film na wieczór.

Najlepsze filmy Ridleya Scotta, które są teraz na streamingu. Netflix, HBO Max i inne platformy

„Gladiator II” (Netflix)



Żona Hanno zostaje zabita podczas najazdu Rzymian, a on sam trafia do niewoli. Aby pomścić śmierć ukochanej, mężczyzna postanawia walczyć na arenie jako gladiator.



„Robin Hood” (Netflix)



Dzielny wojownik Robin zostaje wyjęty spod prawa, gdy wraz z grupą swych wiernych towarzyszy broni opowiada się przeciwko skorumpowanemu królowi Anglii. Zbuntowany bohater udaje się do Nottingham, gdzie poznaje pełną animuszu Lady Marion (nagrodzona przez Akademię Cate Blanchett). Zafascynowany jej osobą zrobi wszystko, by zdobyć serce tej pięknej kobiety i ocalić jej rodzinne ziemie przed zbliżającym się zagrożeniem. W konsekwencji dramatycznych wydarzeń, Robin i jego ludzie zostaną wciągnięci w krwawą wojnę, która zadecyduje o przyszłej chwale Anglii oraz rozsławi legendę szlachetnego banity.



„American Gangster” (Netflix)



Zdobywcy Nagród Akademii Denzel Washington i Russell Crowe pojawiają się na planie najnowszego filmu Ridleya Scotta (Gladiator) w mocnej, epickiej wręcz opowieści gangsterskiej. Frank Lucas (Washington – Plan doskonały, Raport Pelikana) człowiek, który wie czym jest poczucie honoru, ale i znający zasady ulicy, postanawia uporządkować chaotyczne podziemie narkotykowe Harlemu. Na jego drodze stanie jednak Richie Roberts (Crowe – Gladiator, Piękny umysł), nieprzekupny gliniarz, który poprzysiągł zniszczyć warte setki milionów dolarów narkotykowe imperium. Dwie silne osobowości po dwóch stronach barykady. Oto, jak wyglądało ich legendarne starcie.



„Ostatni pojedynek” (HBO Max)



Trzymającą w napięciu opowieść o zdradzie i zemście, rozgrywającą się w brutalnej scenerii czternastowiecznej Francji. Ta oparta na autentycznych wydarzeniach historyczna epopeja obala przekonania na temat ostatniego pojedynku sądowego pomiędzy Jeanem de Carrouges i Jacquesem Le Gris - dwoma przyjaciółmi, którzy stali się zaciekłymi rywalami.



„Królestwo niebieskie” (HBO Max)



Saga, pełna przygód i intryg, rozgrywająca się w średniowiecznej Jerozolimie, w czasach wypraw krzyżowych. Orlando Bloom wciela się w postać Baliana, młodego Francuza, który straciwszy wszystko, odnajduje swoje przeznaczenie, honor i odkupienie w mężnej walce. Balian stawia czoła przytłaczającym siłom, by uratować swoich ludzi, wypełnić rycerskie dziedzictwo i zająć należne mu miejsce w historii.



„Napoleon” (Apple TV)



Spektakularny, epicki dramat obrazujący burzliwą drogę na szczyt Napoleona Bonaparte, granego przez zdobywcę Oscara Joaquina Phoenixa. W oszałamiającym, filmowym krajobrazie nakreślonym przez legendarnego reżysera Ridleya Scotta obraz ten śledzi nieustępliwe dążenie Napoleona do władzy, przyglądając mu się z perspektywy uzależniającego, nieprzewidywalnego związku cesarza z jego jedyną prawdziwą miłością, Józefiną. Tłem dla zaprezentowania wizjonerskich taktyk militarnych i politycznych Napoleona są jedne z najbardziej dynamicznych scen batalistycznych w historii kina.



„Dom Gucci” (Prime Video)



Historia Patrizii Reggiani, byłej żony Maurizio Gucciego, która planowała zabić swojego męża, wnuka znanego projektanta mody Guccio Gucci.



„Marsjanin” (Prime Video, Disney+)



Straszliwa burza piaskowa sprawia, że marsjańska ekspedycja, w której skład wchodzi Mark Watney, musi ratować się ucieczką z Czerwonej Planety. Kiedy ciężko ranny Mark odzyskuje przytomność, stwierdza, że został na Marsie sam w zdewastowanym przez wichurę obozie, z minimalnymi zapasami powietrza i żywności, a na dodatek bez łączności z Ziemią. Co gorsza, zarówno pozostali członkowie ekspedycji, jak i sztab w Houston uważają go za martwego, nikt więc nie zorganizuje wyprawy ratunkowej; zresztą, nawet gdyby wyruszyli po niego niemal natychmiast, dotarliby na Marsa długo po tym, jak zabraknie mu powietrza, wody i żywności. Czyżby to był koniec? Nic z tego. Mark rozpoczyna heroiczną walkę o przetrwanie, w której równie ważną rolę co naukowa wiedza, zdolności techniczne i pomysłowość odgrywają niezłomna determinacja i umiejętność zachowania dystansu wobec siebie i świata, który nie zawsze gra fair…



„Adwokat” (Disney+)



Sprytny prawnik (Michael Fassbender) jest znany z tego, że często oferuje swe usługi niewłaściwym ludziom. Skuszony szybkim zarobkiem wplątuje się w narkotykowy biznes. Wkrótce przekonuje się, że chciwość ma swoją wysoką cenę.



„Dobry rok” (Disney+)



Londyński specjalista od inwestycji Max Skinner przybywa do Prowansji, by sprzedać odziedziczoną po zmarłym wuju małą winnicę. Miejsce, które miało być kolejną inwestycją, nieoczekiwanie staje się zwrotnym punktem w życiu biznesmena. Odkrywając tajemnice przeszłości, Max odnajduje również piękną kobietę, a wraz z nią uczucie, którego zawsze szukał. Poznaje wreszcie prawdziwy smak życia!



„Hannibal” (SkyShowtime)



Dr Hannibal Lecter wraca do Ameryki, by odnowić kontakt z agentką Starling. Jego śladem podąża okaleczony przez niego i pałający żądzą zemsty Mason Verger.



„Thelma & Louise” (Prime Video)



Dwie przyjaciółki udają się na weekend w góry. Nieszczęśliwy wypadek sprawia, że podejmują ucieczkę przed ścigającym je detektywem. Czytaj też:

Kinowy epos jest na HBO Max. To arcydzieło Ridleya Scotta Czytaj też:

25 nowych tytułów na HBO Max. Mocne tytuły każdego dnia – tu lista