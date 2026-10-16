25 nowych tytułów na HBO Max. Mocne tytuły każdego dnia – tu lista

Od wielkich widowisk i mrocznych thrillerów, po kameralne historie i kino autorskie. W drugiej połowie października HBO Max poszerzy swoją bibliotekę o kolejne filmowe i serialowe premiery. Tutaj pełna rozpiska tego, czego możecie się spodziewać.
Nowości na HBO Max od 16 do 31 października. Wpada 25 perełek – seriali i filmów
„Nie mów zła”
Amerykańska rodzina odwiedza brytyjskich znajomych poznanych na wakacjach. Sielankowy weekend stopniowo zamienia się w niepokojące doświadczenie.
Premiera: 16 października
„Kate Berlant: Parmezan”
W swoim debiutanckim występie Kate Berlant z humorem opowiada o współczesnych problemach, takich jak uzależnienie od telefonu i zmieniające się relacje międzyludzkie.
Premiera: 17 października
„Parachute”
Dwie najlepsze przyjaciółki muszą zmierzyć się ze swoimi uzależnieniami. Po odwyku Riley próbuje uporządkować życie, lecz szybko uzależnia się od Ethana.
Premiera: 17 października
„Siedmiu wspaniałych”
Siedmiu rewolwerowców łączy siły, by chronić zdesperowanych mieszkańców pewnej wioski przed uzbrojoną bandą złoczyńców. Remake kultowego filmu z 1960 roku.
Premiera: 17 października
„Na własną rękę”
Po wyjeździe rodziców do pracy za granicę nastoletnia Flavia mieszka sama. Gdy rodzice postanawiają się rozwieść, jej świat się rozpada.
Premiera: 17 października
„Drugie życie”
Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu między niesłyszącą Elisabeth a wolnym duchem, podróżnikiem Elijahem, rodzi się wyjątkowa więź.Premiera: 21 października
„40 akrów”
W postapokaliptycznym świecie dotkniętym głodem czarnoskóra rodzina farmerów z Kanady broni swojej ziemi przed kanibalami.
Premiera: 21 października
„Tragedia we Flores”
17 lutego 1994 roku 16-letni Matías Bagnato jako jedyny przeżywa pożar, w którym ginie jego rodzina. Przez kolejne lata walczy o sprawiedliwość, żyjąc w strachu przed człowiekiem podejrzewanym o tę zbrodnię.
Premiera: 22 października
„Wolność po włosku”
Rzym lat 80. Goliarda Sapienza, niepokorna pisarka i outsiderka, trafia do więzienia, gdzie nawiązuje niezwykłe przyjaźnie. Po wyjściu na wolność próbuje zacząć od nowa. Poruszająca opowieść o kobiecej sile, wolności i życiu na własnych zasadach.
Premiera: 22 października
„Wiking”
Książę Wikingów rusza, by pomścić zamordowanego ojca.
Premiera: 23 października
„Wcielenie”
Dziesięcioletnia dziewczynka odkrywa mroczną tajemnicę ojca i musi zmierzyć się z prawdą, którą ukrywali przed nią rodzice.
Premiera: 23 października
„(Nie)zawodny komunikator”
Szyfrowana aplikacja staje się narzędziem zorganizowanej przestępczości, aż francuscy śledczy ją hakują.
Premiera: 23 października
„Tajny agent”
Brazylia lat 70., karnawał w Recife. W mieście pełnym muzyki i przemocy Marcelo zostaje wplątany w polityczno-kryminalną intrygę. By ocalić siebie i rodzinę, musi zmierzyć się z brutalnym systemem.
Premiera: 23 października
„Air”
Opowieść o przełomowej współpracy między Michaelem Jordanem a nowo powstałą działem koszykówki Nike, która zrewolucjonizowała świat sportu i kultury.
Premiera: 24 października
„Krwawe ulice”
Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. W Argentynie trwa ukryta wojna między chińskimi gangami działającymi wśród imigrantów.
Premiera: 24 października
„Kokuho”
W powojennej Japonii pochodzący z rodziny gangsterów Kikuo trafia pod opiekę aktora kabuki. Mimo przeciwności wyrasta na wybitnego artystę.
Premiera: 25 października
„Milion sposobów, jak zginąć na Zachodzie”
W 1882 roku farmer zostaje porzucony przez dziewczynę po tym, jak ucieka z pojedynku. Wszystko zmienia pojawienie się tajemniczej Anny.
Premiera: 29 października
„Marley i ja”
Rozgrzewająca serca historia rodziny i cudownie neurotycznego psa, który nauczył ich tego, co naprawdę ważne w życiu.
Premiera: 29 października
„M3gan”
Gdy Gemma niespodziewanie zostaje opiekunką swojej siostrzenicy, daje jej prototyp lalki, co prowadzi do nieprzewidywalnych konsekwencji.
Premiera: 30 października
„Łobuz”
Film opowiada o Mike’u, młodym bezdomnym mężczyźnie z Londynu, który próbuje wyrwać się z niszczącego cyklu autodestrukcji.
Premiera: 31 października
„Igrzyska śmierci”
Nastoletnia Katniss trafia na Igrzyska, gdzie musi walczyć o życie przeciw innym uczestnikom.
Premiera: 31 października
„Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia”
Po zwycięstwie w Igrzyskach Katniss i Peeta stają się celem Kapitolu, gdy w dystryktach wybucha bunt.
Premiera: 31 października
„Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2”
Po zniszczeniu Igrzysk Katniss trafia do Dystryktu 13 i staje na czele walki przeciw Kapitolowi, próbując ocalić Peetę.
Premiera: 31 października
„Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1”
W finałowej odsłonie Katniss staje na czele walki z Kapitolem. Los Panem zależy od jej starcia z prezydentem Snowem.
Premiera: 31 października
„Rosyjska zima”
Po inwazji na Ukrainę młodzi Rosjanie stają przed wyborem: wojsko, więzienie lub emigracja. Szukają nowego domu, bez możliwości powrotu.
Premiera: 31 października Czytaj też:
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