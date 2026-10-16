25 nowych tytułów na HBO Max. Mocne tytuły każdego dnia – tu lista

Od wielkich widowisk i mrocznych thrillerów, po kameralne historie i kino autorskie. W drugiej połowie października HBO Max poszerzy swoją bibliotekę o kolejne filmowe i serialowe premiery. Tutaj pełna rozpiska tego, czego możecie się spodziewać.

Nowości na HBO Max od 16 do 31 października. Wpada 25 perełek – seriali i filmów

„Nie mów zła”



Amerykańska rodzina odwiedza brytyjskich znajomych poznanych na wakacjach. Sielankowy weekend stopniowo zamienia się w niepokojące doświadczenie.

Premiera: 16 października



„Kate Berlant: Parmezan”



W swoim debiutanckim występie Kate Berlant z humorem opowiada o współczesnych problemach, takich jak uzależnienie od telefonu i zmieniające się relacje międzyludzkie.

Premiera: 17 października



„Parachute”



Dwie najlepsze przyjaciółki muszą zmierzyć się ze swoimi uzależnieniami. Po odwyku Riley próbuje uporządkować życie, lecz szybko uzależnia się od Ethana.

Premiera: 17 października



„Siedmiu wspaniałych”



Siedmiu rewolwerowców łączy siły, by chronić zdesperowanych mieszkańców pewnej wioski przed uzbrojoną bandą złoczyńców. Remake kultowego filmu z 1960 roku.

Premiera: 17 października



„Na własną rękę”



Po wyjeździe rodziców do pracy za granicę nastoletnia Flavia mieszka sama. Gdy rodzice postanawiają się rozwieść, jej świat się rozpada.

Premiera: 17 października



„Drugie życie”



Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu między niesłyszącą Elisabeth a wolnym duchem, podróżnikiem Elijahem, rodzi się wyjątkowa więź.Premiera: 21 października



„40 akrów”



W postapokaliptycznym świecie dotkniętym głodem czarnoskóra rodzina farmerów z Kanady broni swojej ziemi przed kanibalami.

Premiera: 21 października



„Tragedia we Flores”



17 lutego 1994 roku 16-letni Matías Bagnato jako jedyny przeżywa pożar, w którym ginie jego rodzina. Przez kolejne lata walczy o sprawiedliwość, żyjąc w strachu przed człowiekiem podejrzewanym o tę zbrodnię.

Premiera: 22 października



„Wolność po włosku”



Rzym lat 80. Goliarda Sapienza, niepokorna pisarka i outsiderka, trafia do więzienia, gdzie nawiązuje niezwykłe przyjaźnie. Po wyjściu na wolność próbuje zacząć od nowa. Poruszająca opowieść o kobiecej sile, wolności i życiu na własnych zasadach.

Premiera: 22 października



„Wiking”



Książę Wikingów rusza, by pomścić zamordowanego ojca.

Premiera: 23 października



„Wcielenie”



Dziesięcioletnia dziewczynka odkrywa mroczną tajemnicę ojca i musi zmierzyć się z prawdą, którą ukrywali przed nią rodzice.

Premiera: 23 października



„(Nie)zawodny komunikator”



Szyfrowana aplikacja staje się narzędziem zorganizowanej przestępczości, aż francuscy śledczy ją hakują.

Premiera: 23 października



„Tajny agent”



Brazylia lat 70., karnawał w Recife. W mieście pełnym muzyki i przemocy Marcelo zostaje wplątany w polityczno-kryminalną intrygę. By ocalić siebie i rodzinę, musi zmierzyć się z brutalnym systemem.

Premiera: 23 października



„Air”



Opowieść o przełomowej współpracy między Michaelem Jordanem a nowo powstałą działem koszykówki Nike, która zrewolucjonizowała świat sportu i kultury.

Premiera: 24 października



„Krwawe ulice”



Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. W Argentynie trwa ukryta wojna między chińskimi gangami działającymi wśród imigrantów.

Premiera: 24 października



„Kokuho”



W powojennej Japonii pochodzący z rodziny gangsterów Kikuo trafia pod opiekę aktora kabuki. Mimo przeciwności wyrasta na wybitnego artystę.

Premiera: 25 października



„Milion sposobów, jak zginąć na Zachodzie”



W 1882 roku farmer zostaje porzucony przez dziewczynę po tym, jak ucieka z pojedynku. Wszystko zmienia pojawienie się tajemniczej Anny.

Premiera: 29 października



„Marley i ja”



Rozgrzewająca serca historia rodziny i cudownie neurotycznego psa, który nauczył ich tego, co naprawdę ważne w życiu.

Premiera: 29 października



„M3gan”



Gdy Gemma niespodziewanie zostaje opiekunką swojej siostrzenicy, daje jej prototyp lalki, co prowadzi do nieprzewidywalnych konsekwencji.

Premiera: 30 października



„Łobuz”



Film opowiada o Mike’u, młodym bezdomnym mężczyźnie z Londynu, który próbuje wyrwać się z niszczącego cyklu autodestrukcji.

Premiera: 31 października



„Igrzyska śmierci”



Nastoletnia Katniss trafia na Igrzyska, gdzie musi walczyć o życie przeciw innym uczestnikom.

Premiera: 31 października



„Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia”



Po zwycięstwie w Igrzyskach Katniss i Peeta stają się celem Kapitolu, gdy w dystryktach wybucha bunt.

Premiera: 31 października



„Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2”



Po zniszczeniu Igrzysk Katniss trafia do Dystryktu 13 i staje na czele walki przeciw Kapitolowi, próbując ocalić Peetę.

Premiera: 31 października



„Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1”



W finałowej odsłonie Katniss staje na czele walki z Kapitolem. Los Panem zależy od jej starcia z prezydentem Snowem.

Premiera: 31 października



„Rosyjska zima”



Po inwazji na Ukrainę młodzi Rosjanie stają przed wyborem: wojsko, więzienie lub emigracja. Szukają nowego domu, bez możliwości powrotu.

Premiera: 31 października Czytaj też:

Zapomnijcie o „Mare z Easttown”. Ten serial HBO Max to godny następca Czytaj też:

Thrillery lepsze niż nowy hit Netfliksa. 6 filmowych sztosów w podobnym klimacie