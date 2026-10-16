Zapomnijcie o „Mare z Easttown”. Ten serial HBO Max to godny następca

Serial „Grupa zadaniowa” to zeszłoroczna nowość, za którą stoją twórcy „Mare z Easttown”. Podobnie, jak w pierwszym hicie, mamy tutaj znane polskie nazwisko w głównej roli – Marka Ruffalo. Akcja produkcji toczy się na przedmieściach Filadelfii i to właśnie tam, doświadczony przez życie agent FBI, musi utworzyć specjalną grupę zadaniową, która zajmie się nietypowymi napadami popełnianymi przez pracowników służb sanitarnych. Serial składa się z siedmiu odcinków i niedługo po jego premierze i ogromnym zainteresowaniu widzów, która wygenerowała wysokie wyniki oglądalności, twórcy poinformowali, że zdecydowali się kontynuować tę historię.

Serialowy hit HBO Max. 6 mocnych odcinków i genialne recenzje

Produkcja HBO Original to wielowątkowa historia w której ogromną rolę odgrywają także postaci z drugiego planu.

Były ksiądz, a obecnie odstawiony na boczny tor, agent FBI Tom Brandis (Mark Ruffalo), niespodziewanie musi wrócić do gry. Wszystko przez serię nietypowych napadów na lokalny gang motocyklowy popełnianych przez człowieka, którego trudno byłoby o to podejrzewać.

Szybko okazuje się, że dwaj główni bohaterowie (Mark Ruffalo i Tom Pelphrey),chociaż znajdują się po różnych stronach barykady, są do siebie zadziwiająco podobni. Wszystkie wydarzenia i zwroty akcji nieuchronnie prowadzą do ich spotkania.

Serial ma obecnie na polskim Filmwebie ocenę 7,5/10 od widzów i 7,8/10 od krytyków. Oto, co można o nim przeczytać:

„Świetne. Po prostu, jeden z tych seriali gdzie nie ma się do czego przyczepić. Wszystko logicznie się zazębia, bohaterowie są ciekawi i każdy ma spoko wątek”; „Rzadko daję maksymalną ocenę. Ale ten serial zasługuje na to jak żaden. Niesamowity klimat, ujęcia, odmalowane sylwetki bohaterów. Nie ma tu zupełnie złych czy zupełnie dobrych ludzi. Każdy ma swoje problemy, z którymi po prostu usiłuje sobie radzić. Genialne”; „Od dawien dawna poszukiwałem czegoś podobnego, z czego nie zdawałem sobie sprawy”; „Wreszcie coś jak »Detektyw« pierwszy sezon!”; „Znakomity thriller. Od początku do końca trzyma w napięciu. Świetni aktorzy, bardzo dobry scenariusz. Polecam”; „Jest to mięsiste, proste, odpowiednio gorzkie, no po prostu udane”; „Serial w starym dobry stylu HBO”.

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