Jak zastąpić serial, który ogląda cała Polska? Te są lepsze

Mroczne głębiny oceanu, odizolowane nadmorskie osady i tajemnicze stworzenia czające się w ukryciu tworzą wyjątkowo niepokojący klimat, który trudno pomylić z czymkolwiek innym. „W głębinach” od Netfliksa wykorzystuje lęk przed nieznanym, surowość oceanicznego żywiołu i poczucie bezradności wobec zagrożenia ukrytego w morskich odmętach. Serial od kilku dni nie wypada z czołówki zestawienia najpopularniejszych, także w Polsce, gdzie obecnie jest numerem jeden.

Istnieje jednak wiele innych seriali, które eksplorują podobne motywy – od niewyjaśnionych zjawisk na odległych wyspach, przez niepokojące odkrycia podczas podwodnych ekspedycji, aż po spotkania z tajemniczymi formami życia. Oto 11 z nich, które zabiorą cię w mroczne rejony. Część z nich obejrzysz też na Netflix.

„W głębinach” numerem 1. na Netflix. Ale te seriale są lepsze

„Nocna msza” (na Netflix)



Mike Flanagan, twórca „Nawiedzonego domu na wzgórzu”, przedstawia serial „Nocna msza”. Opowiada on o małej społeczności zamieszkującej odizolowaną od świata wyspę. Wraz z powrotem na nią pewnego okrytego hańbą młodego mężczyzny (Zach Gilford) i przybyciem charyzmatycznego księdza (Hamish Linklater) linie podziałów między jej członkami stają się jeszcze głębsze. Pojawienie się na wyspie Crockett ojca Paula zbiega się w czasie z niewyjaśnionymi i z pozoru cudownymi zdarzeniami, które na nowo wzbudzają w ludziach religijny żar. Czy za te cuda nie przyjdzie jednak w końcu zapłacić?



„Terror”



Serial antologia grozy łączący elementy nadprzyrodzone i historyczne. Każdy sezon inspirowany jest inną autentyczną, słynną lub owianą tajemnicą tragedią historyczną, wykorzystując prawdziwe wydarzenia jako punkt wyjścia do opowieści wzbogaconej o elementy horroru i zjawiska nadprzyrodzone.



„Odwet oceanu”



Kiedy ludzkość staje w obliczu zagrożenia ze strony nieznanych dotąd inteligentnych istot w morskich głębinach, zespół naukowców wysuwa pozornie niemożliwą teorię.



„Fortitude”



Usytuowany na skraju koła podbiegunowego Fortitude jest jednym z najbezpieczniejszych miast na Ziemi. Nigdy nie było tu brutalnych przestępstw, aż do teraz.



„Mgła”



Serial, zrealizowany na podstawie opowiadania Stephena Kinga, opowiada o losach mieszkańców Bridgton w Maine, które niespodziewanie spowija gęsta mgła. Miasteczko zostaje odcięte od reszty świata, a miejscowi uwięzieni. Wkrótce okazuje się, że we mgle grasują niebezpieczne istoty, którym mieszkańcy muszą stawić czoła.



„Trzeci dzień” (na HBO Max)



Sam, mieszkaniec Londynu zmagający się z traumą, pewnego dnia znajduje w lesie tajemniczą dziewczynę i postanawia odwieźć ją do jej domu na niepokojącej wyspie Osea.



„Katla” (na Netflix)



Rok po wybuchu podlodowcowego wulkanu z topniejącego lodu wyłaniają się tajemnicze elementy z czasów prehistorii, co pociąga za sobą nieoczekiwane konsekwencje.



„Na wodach północy” (na Canal+)



Patrick Sumner chce uciec przed swoją przeszłością i wyrusza w niebezpieczną podróż do Arktyki, podczas której jego ścieżki skrzyżują się z brutalnym harpunnikiem Henrym Draxem.



„Incydent w Kettering”



Anna po 15 latach powraca na rodzinną wyspę, by rozwiązać zagadkę tajemniczego zniknięcia dwóch dziewczyn – koleżanki z dzieciństwa oraz nowo poznanej nastolatki.



„W pułapce” (na Netflix)



Małe miasto rybackie w Islandii. Podczas gwałtownego sztormu policja usiłuje rozwiązać sprawę morderstwa.



„Miasteczko Wayward Pines”



Agent Ethan Burke przybywa do małego miasteczka Wayward Pines, aby odnaleźć dwóch zaginionych kolegów. Czytaj też:

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