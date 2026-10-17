23 skandynawskie perełki na Netfliksie. Wpadniesz w nordycki trans

Jesień to idealny moment, by zanurzyć się w mrocznych zagadkach, kryminalnych intrygach i historiach, od których trudno się oderwać. Gdy za oknem robi się chłodniej, a wieczory coraz bardziej sprzyjają seansom pod kocem, na pierwszy plan wysuwa się nordic noir – pełen napięcia klimat, surowe skandynawskie krajobrazy i bohaterowie, którzy skrywają niejedną tajemnicę.

Netflix ma w swojej ofercie sporo produkcji z Północy, które potrafią wciągnąć już od pierwszego odcinka. Wyłoniliśmy listę 23 skandynawskich perełek w serwisie – od trzymających w napięciu kryminałów po wciągające thrillery i seriale obyczajowe, które świetnie sprawdzą się na długie jesienne wieczory. Sprawdźcie listę i włączcie sobie coś dobrego w wolny weekend.

23 skandynawskie perełki na Netfliksie. Nordycka hipnoza na długie wieczory

„Rząd: Królestwo, władza i chwała”



Kariera minister spraw zagranicznych Birgitte Nyborg jest zagrożona, gdy spór o ropę naftową na Grenlandii zaczyna przekształcać się w kryzys międzynarodowy.



„Kowbojka z Kopenhagi”



Całe życie była traktowana jak amulet przynoszący szczęście i przechodziła z rąk do rąk. Teraz ta kobieta o nadprzyrodzonych zdolnościach postanawia się zemścić.



„Inwigilacja”



Młoda policjantka pod przykrywką ma się zaprzyjaźnić z żoną przemytnika narkotyków, ale im bliżej celu, tym bardziej skomplikowane staje się jej zadanie.



„Pielęgniarka”



Nowa pielęgniarka w szpitalu podejrzewa, że jej pragnąca uznania koleżanka z pracy może mieć związek z serią zgonów wśród pacjentów. Na podstawie prawdziwej historii.



„Rezerwat”



Kiedy opiekunka do dzieci jej sąsiadki znika z bogatego przedmieścia, Cecilie szuka odpowiedzi i odkrywa sekrety, które rujnują jej pozornie idealny świat.



„Rząd”



Premierem duńskiego rządu zostaje Brigitte Nyborg Christensen. Obowiązki polityczne wymuszają zmiany w jej życiu prywatnym, a także pewne kompromisy poglądowe.



„Karppi”



Sofia Karppi próbuje otrząsnąć się po śmierci męża. Gdy na planie budowy zostają znalezione zwłoki kobiety, życie pani detektyw znów zostaje wywrócone do góry nogami.



„Gangi Oslo”



Młody policjant zostaje uwikłany we własną kryminalną przeszłość, gdy dochodzenie doprowadza go do przyjaciela z dzieciństwa - obecnie bezwzględnego przywódcy gangu.



„Lilyhammer”



Nowojorski gangster zostaje objęty programem ochrony świadków i wraz z rodziną zamieszkuje w Norwegi.



„Dziewczyna z Oslo”



Kiedy jej córka zostaje uprowadzona, norweska dyplomatka wyrusza na Bliski Wschód, licząc na to, że starzy przyjaciele i głęboko skrywany sekret pomogą ją uwolnić.



„Katla”



Rok po wybuchu podlodowcowego wulkanu z topniejącego lodu wyłaniają się tajemnicze elementy z czasów prehistorii, co pociąga za sobą nieoczekiwane konsekwencje.



„The Valhalla Murders”



Poturbowany przez życie detektyw z Oslo powraca na rodzinną Islandię, aby pomóc ambitnej policjantce schwytać seryjnego mordercę powiązanego z tajemniczym zdjęciem.



„W pułapce”



Małe miasto rybackie w Islandii. Podczas gwałtownego sztormu policja usiłuje rozwiązać sprawę morderstwa.



„Królowe Djursholm”



Młode, bardzo zadłużone kobiety z zamożnego przedmieścia Sztokholmu zaczynają okradać swoich sąsiadów. Serial inspirowany autentycznymi zdarzeniami.



„Kraina grzechu”



Detektyw osobiście zaangażowana w poszukiwanie zaginionego nastolatka ujawnia podsycane od lat rodzinne konflikty silniejsze tylko od lokalnych więzi.



„Mało prawdopodobny morderca”



Twórcy serialu podążają śladami mężczyzny, który prawdopodobnie uniknął sądu za zabójstwo, podając się za świadka zamachu na szwedzkiego premiera Olofa Palme.



„Szklana kopuła”



Profilerka Lejla musi pokonać traumatyczne wspomnienia o porwaniu w dzieciństwie, kiedy dołącza do poszukiwań zaginionej córki swojej przyjaciółki.



„Zupełnie normalna rodzina”



Gdy w wyniku wstrząsającego morderstwa świat pozornie idealnej rodziny rozpada się na kawałki, jej członkowie nie cofną się przed niczym, aby się nawzajem chronić.



„Morderstwa w Åre”



Objęta wewnętrznym dochodzeniem policjantka ze Sztokholmu jedzie na narty, aby odpocząć, ale zaginięcie młodej dziewczyny zmusza ją do powrotu do pracy.



„Przełom”



Detektyw i genealog łączą siły, aby złapać sprawcę podwójnego morderstwa sprzed 16 lat, zanim ta nierozwiązana sprawa zostanie zamknięta.



„Ruchome piaski”



W prywatnej szkole średniej dochodzi do strzelaniny. Podczas procesu uczennicy Mai Norberg wychodzą na jaw sekrety dotyczące feralnego dnia, a także jej relacji z Sebastianem Fagermanem i jego dysfunkcyjną rodziną.



„Kasztanowy ludzik”



Akcja serialu rozgrywa się na spokojnych przedmieściach Kopenhagi, gdzie pewnego wietrznego październikowego poranka policja dokonuje przerażającego odkrycia - na placu zabaw znalezione zostaje pozbawione jednej dłoni ciało brutalnie zamordowanej młodej kobiety. Obok zwłok leży niewielki kasztanowy ludzik. Do sprawy przydzieleni zostają ambitna młoda detektyw Naia Thulin oraz jej nowy partner Mark Hess. Śledczy wkrótce odkrywają, że kasztanowy ludzik łączy zabójstwo z inną sprawą - zaginioną rok wcześniej i uznaną za zmarłą córką polityk Rosy Hartung.



„The Rain”



Sześć lat po tym, jak bezwzględny wirus spustoszył Skandynawię, brat i siostra dołączają do grupy młodych ocalałych w poszukiwaniu bezpieczeństwa oraz odpowiedzi. Czytaj też:

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