5 nowości od dziś w streamingu! Ale to na ten film czekali wszyscy

Nowy dzień, nowe premiery i kolejne powody, by zostać wieczorem przed ekranem. Platformy streamingowe dorzucają do swoich katalogów świeże tytuły, wśród których nie brakuje mocnych historii i propozycji na seans z dreszczykiem emocji. Wybraliśmy pięć nowości, które od dziś można oglądać online. Sprawdź, co warto dopisać do swojej listy.

Pięć nowości od dziś w streamingu. Co warto włączyć?

„Love Is Blind: Boston” (Netflix)



Single marzący o miłości opartej na autentycznej więzi wybierają mniej typową ścieżkę — decydują się na ślub z kimś, kogo nigdy wcześniej nie widzieli. Na kilka tygodni nowo zaręczone pary zamieszkają razem, zaplanują ślub i przekonają się, czy fizyczna chemia dorównuje emocjonalnej więzi, jaką zbudowali w kabinach. Gdy nadejdzie dzień ślubu, okaże się, czy rzeczywistość i czynniki zewnętrzne ich rozdzielą, czy też naprawdę poślubią osobę, w której zakochali się... w ciemno. Ten wciągający eksperyment społeczny sprawdzi, czy wygląd, rasa lub wiek mają znaczenie — a może miłość naprawdę jest ślepa? Program prowadzący Nick i Vanessa Lachey.



„Jak bracia” (HBO Max)



Dwójka przyjaciół z małej wioski w północnych Indiach walczy o pracę w policji, która może dać im szacunek i lepsze życie.



„Obsesja” (Prime Video)



Bear (Michael Johnston) platonicznie zakochany w swojej przyjaciółce Nikki (Inde Navarrette), chce zdobyć serce ukochanej i postanawia spełnić swoje marzenie za pomocą taniej zabawki spełniające życzenia "One Wish Willow". Zabawka naprawdę działa i chłopak otrzymuje dokładnie to, o co prosił, ale wkrótce odkrywa, że niektóre pragnienia mają mroczną, złowrogą cenę.



„Destrukcja: Los Angeles” (Prime Video)



Siejąca śmierć eksplozja wulkanu i największe trzęsienie ziemi w Los Angeles niszczy całe miasto i dziesiątkuje jego populację. Najlepszy lokalny reporter John Benson wykorzystuje szansę, by opowiedzieć historię miasta od wewnątrz, starając się znaleźć rodzinę zagubioną w chaosie.



„Zabójca w rodzinie” (Prime Video)



Melissa (Kelly Sullivan), szczęśliwa mężatka i matka ośmioletniej córki, zaprasza do swojego domu teściową. Proponuje jej, by z nimi zamieszkała. Początkowo wszystko dobrze się układa. Po pewnym czasie Melissa odkrywa, że babcia dziewczynki jest niezrównoważona. Poznaje też jej tajny plan - starsza kobieta, nie mogąc pogodzić się z tym, że przed laty straciła własne dziecko, planuje porwać wnuczkę, by ukoić własny ból. Matka dziewczynki za wszelką cenę próbuje ocalić córkę. Czytaj też:

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