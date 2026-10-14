7 topowych kryminałów. Wszystkie obejrzycie w jednym miejscu

Listopad przyniesie premierę serialu „The Audacity”, którego akcja rozgrywa się w świecie technologicznych potentatów i moralnych dylematów związanych ze sztuczną inteligencją. Stacja przygotowała również repertuar filmowy obejmujący kino akcji, thrillery, horrory i produkcje gangsterskie.

7 gorących kryminałów. Wszystkie w listopadowe wieczory

Nowością w listopadowej ramówce będzie „The Audacity”. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany 2 listopada o godz. 22.00. Kolejne odcinki będą pojawiać się w poniedziałki o tej samej porze.

Serial zabiera widzów do Doliny Krzemowej, gdzie najpotężniejsi gracze branży technologicznej mierzą się z moralnym chaosem napędzanym rozwojem sztucznej inteligencji. W centrum historii znajdą się aspirujący potentat technologiczny oraz jego terapeutka, której etyka budzi wątpliwości. Oboje próbują zdobyć fortunę i odnaleźć szczęście w świecie, w którym granice moralne stają się coraz mniej wyraźne.

Problemy może mieć również Departament ds. Weteranów. W tej rzeczywistości zagrożenie dotyczy właściwie każdego, kto jest wart mniej niż miliard dolarów.

Listopadowa oferta filmowa stacji to jednak głównie mocne kino kryminalne. W ramówce znalazły się zarówno nowsze produkcje, jak i tytuły, które na stałe zapisały się w historii kina.

„Ręka Boga”. 4 listopada, godz. 22.00



Po kraju grasuje niezwykle niebezpieczny seryjny morderca. Należy on do grupy tych najgroźniejszych, na co wskazuje jego przydomek "Ręce Boga". Wygląda no to, że ma się za wysłannika bożego i wszystko co robi, robi w imię Boże i jak sądzi z jego polecenia. Pewnego dnia, do FBI zgłasza się Fenton Meeks (Matthew McConaughey), który mówi, że wydaje mu się, iż poszukiwanym może być jego młodszy brat Adam.



„Lodowy szlak”. 7 listopada, godz. 20.00



Na północnych obrzeżach Kanady, na odludziu, w kopalni diamentów dochodzi do wypadku. Kierowca tira, który ma doświadczenie w jeździe po lodowych drogach, staje na czele brawurowej akcji ratunkowej. Celem jest uratowanie uwięzionych pod ziemią górników. Podczas sztormu Mike musi pokonać zdradliwą krę na oceanie oraz stawić czoła nieprzewidzianemu zagrożeniu.



„Prawo zemsty”. 18 listopada, godz. 22.00



Clyde Shelton (Gerard Butler) jest przykładnym mężem i ojcem oraz uczciwym człowiekiem, którego żona i córka zostają brutalnie zamordowane podczas włamania do ich domu. Kiedy zabójcy zostają schwytani, sprawę dostaje głodny sukcesu prokurator z Filadelfii, Nick Rice (Jamie Foxx). Nick proponuje jednemu z podejrzanych złagodzenie wyroku w zamian za zeznania przeciwko wspólnikowi. Mija dziesięć lat. Człowiek, który uniknął kary za morderstwo zostaje znaleziony martwy, a do winy bez wahania przyznaje się Clyde Shelton. Po czym bez ogródek uprzedza Nicka: albo ten naprawi błąd w systemie sprawiedliwości, przez który ucierpiała jego rodzina albo kluczowe osoby związane z tamtym procesem zginą.



„Angielska robota”. 21 listopada, godz. 20.00



Opowieść o legendarnym już napadzie na bank na londyńskiej Baker Street w 1971 roku. Legendarnym, bo aż do dziś ani nikogo w tej sprawie nie aresztowano, ani nie odzyskano nawet pensa ze skradzionych przez rabusiów pieniędzy. Dodatkowo, przez niemal 35 lat, brytyjski rząd zakazał jakichkolwiek informacji na ten temat.



„Porachunki”. 22 listopada, godz. 20.00



Eddie, migający się od pracy kombinator, ma niezwykłe szczęście do kart. Wpada więc na pomysł, by ograć potężnego gangstera. Do współudziału namawia trzech najlepszych przyjaciół: Toma, Bacona i Soapa. Z pomocą swego goryla, gangster "ustawi" grę. Eddie traci pieniądze pożyczone od kolegów i zadłuża się u gangstera na pół miliona funtów. Ma tydzień na spłacenie długu, a za każdy dzień zwłoki będzie tracić po jednym palcu. Nie pozostaje mu nic innego jak liczyć na cud.



„Wściekłe psy”. 23 listopada, godz. 20.00



Po nieudanym napadzie na sklep jubilerski kilku jego uczestników spotyka się w opuszczonym magazynie, by ustalić, kto zdradził policji ich plan. Wściekłe psy to nie znający się wzajemnie, najemni gangsterzy o "kolorowych" pseudonimach. Ich zleceniodawcami są Joe Cabot i jego syn Eddie. Prowadzone przez nich wewnętrzne śledztwo polega na rzucaniu wymyślnych przekleństw, wzajemnym oskarżaniu i torturowaniu porwanego policjanta.



„Krocząc wśród cieni”. 28 listopada, godz. 22.00



Bohaterem filmu jest Matthew Scudder - alkoholik, który po odejściu z policji zdobył licencję prywatnego detektywa. Pewnego dnia zgłasza się do Scuddera jeden z szefów narkotykowej mafii, Kenny Kristo. Proponuje mu duże wynagrodzenie za ustalenie sprawców porwania jego żony i odnalezienie jej. Wszystko wskazuje na to, że bandyci zamordowali Carrie, mimo że jej mąż zapłacił żądany okup. Detektyw początkowo odmawia, ale kiedy dowiaduje się, jak zginęła ofiara porwania, przyjmuje zlecenie. Prowadząc dochodzenie w tej sprawie, Scudder odkrywa zaskakujące fakty.

Wszystkie wymienione produkcje już w listopadzie na kanale AMC.

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