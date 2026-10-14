Miliony fanów czekało na ten serial. Już jest i zapowiada się świetnie

„VisionQuest”, nowy serial Marvel Television, zamyka trylogię zapoczątkowaną przez „WandaVision” i kontynuowaną w „To zawsze Agatha”. Disney+ tym razem zaprasza widzów do świata Visiona, który musi zmierzyć się z tajemnicami swojej przeszłości, wpływem Ultrona i zagadką tajemniczego chłopca.

Serial od Marvela, który jest kontynuacją klasyki. Tę nowość już można oglądać

Zresetowany Vision ukrywa się przed tymi, którzy chcieli wykorzystać go jako broń. W poszukiwaniu nowego sensu istnienia konsultuje się z osobowościami AI wpisanymi w jego programowanie, w tym z F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. i niesławnym Ultronem. Jego dyskretna egzystencja kończy się, gdy nagroda wyznaczona za jego głowę zmusza go do ucieczki wraz z Thomasem Shepherdem, tajemniczym chłopcem, który może być reinkarnacją syna Visiona. Uciekając przed pościgiem, Vision musi zmierzyć się ze swoją naturą, oprzeć się wpływowi Ultrona i rozwikłać zagadkę swojego młodego towarzysza, jeśli chce przetrwać.

Twórcy połączyli rozbudowaną scenografię z praktycznymi efektami specjalnymi, tworząc unikalny wizualnie świat serialu. Budowa Mindspace – przestrzeni inspirowanej umysłem Visiona – trwała 14 tygodni i objęła siedem połączonych pomieszczeń zaprojektowanych z myślą o płynnym ruchu kamery. Aby uzyskać surrealistyczny efekt, wykorzystano m.in. elastyczne gumowe tapety, lustrzane podłogi i korytarze ze zniekształconą perspektywą. Za realizację odpowiadał zespół efektów specjalnych, który przygotował ponad 280 rozwiązań praktycznych, w tym magnetyczne systemy wykorzystywane w scenach lotu Visiona.

W rolach głównych w serialu występują: Paul Bettany, James Spader, Ruaridh Mollica, Todd Stashwick, T’Nia Miller, Lauren Morais, Orla Brady, Diane Morgan, Polly Frame, Henry Lewis i Jonathan Sayer, a także Emily Hampshire i James D’Arcy.

Od środy 14 października na Disney+ obejrzeć można dwa pierwsze odcinki serialu „VisionQuest”. Kolejne będą pojawiać się na platformie co tydzień.

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