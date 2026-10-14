Serial „Z Archiwum X” powraca. Znamy szczegóły

Fani „Z Archiwum X” mają powody do radości. Hulu zdecydowało się na kolejny krok w pracach nad nową wersją kultowego serialu science fiction. Projekt Ryana Cooglera otrzymał zamówienie na odcinek pilotażowy, który ma otworzyć drogę do pełnej realizacji produkcji. Twórcy zapowiadają ukłon w stronę oryginału, ale chcą również nadać historii własny charakter. W rolach głównych wystąpią Himesh Patel i Danielle Deadwyler.

Nowe „Z Archiwum X”. Ryan Coogler za sterami projektu

Informację o decyzji Hulu podał serwis Deadline. Zamówienie pilota oznacza ważny etap rozwoju nowej odsłony „Z Archiwum X”, choć nie jest jeszcze równoznaczne z zamówieniem pełnego sezonu.

Za scenariusz i reżyserię odcinka pilotażowego odpowiada Ryan Coogler, znany między innymi z pracy nad filmem „Czarna Pantera”. Reżyser nie ukrywa, że powrót do świata stworzonego przez Chrisa Cartera ma dla niego szczególne znaczenie.

„Od dawna uwielbiam „Z Archiwum X”, więc szansa napisania scenariusza i wyreżyserowania pilota była dla mnie niezwykle ważna” – powiedział Coogler.

Twórca podkreślił, że zależy mu na zachowaniu tego, co przez lata przyciągało widzów do oryginalnej produkcji. „To, co stworzył Chris Carter, jest wyjątkowe i chcieliśmy oddać hołd wszystkiemu, co sprawiło, że oryginalny serial trafił do tak wielu odbiorców, a jednocześnie odnaleźć własną drogę do tego świata”.

Coogler pochwalił również aktorów zaangażowanych w projekt. „Danielle i Himesh, wraz z resztą obsady, wnieśli do tych postaci tak oryginalne perspektywy i kreacje aktorskie, a obserwowanie, jak te wszystkie elementy się łączą, było jedną z najbardziej satysfakcjonujących części tego doświadczenia”.

Reżyser podziękował także ekipie, współpracownikom z Proximity Media oraz partnerom z Onyx Collective i 20th Television za zaufanie i wsparcie przy realizacji nowej wersji serialu.

Kto zagra w nowym „Z Archiwum X”?

W głównych rolach wystąpią Himesh Patel, znany między innymi z filmu „Odyseja”, oraz Danielle Deadwyler, którą widzowie mogli oglądać w „Szklanym kloszu”. Aktorzy wcielą się w agentów FBI zajmujących się badaniem niewyjaśnionych spraw o charakterze paranormalnym.

Produkcją zajmują się Ryan Coogler, Zinzi Coogler i Sev Ohanian, związani z firmą Proximity Media. Wspólnie odnieśli się do dalszych planów związanych z projektem.

„Z niecierpliwością czekamy na kontynuację tej podróży jako producenci wykonawczy, a szczególnie cieszymy się na bliską współpracę z Jennifer Yale, Simone Harris oraz całą obsadą i ekipą, gdy będziemy tworzyć ten nowy rozdział Z Archiwum X” – przekazali.

Jednym z elementów produkcji, który szczególnie ucieszył twórców, jest muzyka skomponowana do pilota przez Ludwiga Göranssona, współzałożyciela Proximity Media. Jak podkreślili, dzięki temu projekt stał się przedsięwzięciem angażującym różne osoby z ich zespołu.

„Z Archiwum X”. Historia kultowego serialu

Oryginalne „Z Archiwum X” zadebiutowało na antenie stacji Fox w 1993 roku. Serial przez dziewięć sezonów opowiadał o tajemniczych zjawiskach, niewyjaśnionych sprawach i śledztwach prowadzonych przez agentów FBI. Produkcja zakończyła się w 2002 roku, ale jej historia nie skończyła się wraz z finałem.

W 1998 roku do kin trafił pierwszy film pełnometrażowy „Z Archiwum X”, a dekadę później jego kontynuacja zatytułowana „Z Archiwum X: Chcę wierzyć”. W 2016 roku serial doczekał się wznowienia. Powstały również dwa spin-offy: „Millennium”, który zadebiutował w 1996 roku, oraz „Samotni strzelcy” z 2001 roku.

Nowa wersja przygotowywana przez Cooglera ma ponownie otworzyć drzwi do świata paranormalnych zagadek i tajemnic. Na razie projekt znajduje się na etapie pilota, dlatego na szczegóły dotyczące ewentualnego pełnego sezonu i daty premiery trzeba jeszcze poczekać.

Czytaj też:

HBO ujawniło zwiastun hitowego serialu. Premiera już w listopadzie Czytaj też:

Uwielbiany serial HBO powraca po 10 latach! Z oryginalną obsadą!