Uwielbiany serial HBO powraca po 10 latach! Z oryginalną obsadą!

Nagrodzony Emmy serial komediowy HBO Original „Dziewczyny”, stworzony przez Lenę Dunham, która gra w nim również główną rolę, powróci z pięcioma nowymi odcinkami. Funkcję producenta wykonawczego ponownie będzie pełnił Judd Apatow.

Wraca jeden z najbardziej znanych seriali HBO. Kiedy premiera nowych „Dziewczyn”?

Bezpretensjonalny i zabawny serial HBO przedstawiał perypetie czterech przyjaciółek z Nowego Jorku, które wkraczają w dorosłość. Nie układa im się z facetami i próbują odnaleźć się na rynku pracy. Dziewczyny wiodły dotąd beztroskie i rozrywkowe życie – teraz przed nimi życiowe decyzje. Szukają swojej tożsamości – świeżo po studiach, nieprzygotowane na głębokie związki i rozbite. W ciągu sześciu sezonów „Dziewczyny” otrzymały 19 nominacji do nagród Emmy i zdobył dwie statuetki, w tym za najlepszy casting w serialu komediowym.

Do swoich ról powrócą Lena Dunham jako Hannah, Allison Williams jako Marnie, Jemima Kirke jako Jessa, Zosia Mamet jako Shoshanna oraz Andrew Rannells jako Elijah.

W sieci zadebiutował też krótki filmik, przedstawiający bohaterki znów razem, który wzbudził ogromne emocje wśród widzów:

– Zawsze mówiliśmy, że wrócimy do „Dziewczyn” tylko wtedy, gdy pojawi się historia, którą naprawdę będziemy chcieli opowiedzieć. Tęskniłam za tymi bohaterami, ale przez długi czas nie potrafiłam wyobrazić ich sobie we współczesnym świecie. Aż w okolicach moich czterdziestych urodzin nagle zaczęli do mnie przemawiać pod prysznicem. A jak być może pamiętacie, kiedy ta piątka zaczyna mówić, naprawdę trudno ją uciszyć… Rzadko dostaje się szansę, by wrócić do czegoś, co odmieniło nasze życie, mając jednocześnie dar spojrzenia z perspektywy czasu oraz zupełnie nowe pokłady wdzięczności i zrozumienia. Kocham te dziewczyny (i chłopaka), naszych przyjaciół z HBO i wszystkich, którzy wciąż odkrywają ten serial i na nowo przypominają nam, dlaczego to robimy. Dla radości płynącej z bycia razem… i możliwości noszenia żółtej siateczki… – przekazała Lena Dunham, twórczyni, aktorka, scenarzystka i reżyserka.

Zdjęcia do nowego rozdziału serialu „Dziewczyny” mają rozpocząć się w 2027 roku, równo 10 lat po finale szóstego sezonu.

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