HBO ujawniło zwiastun hitowego serialu. Czwarty sezon już w listopadzie

HBO zaprezentowało oficjalny zwiastun czwartego sezonu serialu „Pozłacany wiek”. Produkcja stworzona przez Juliana Fellowesa, autora „Downton Abbey”, powróci z ośmioma odcinkami.

„Pozłacany wiek”. Kiedy premiera 4. sezonu?

Czwarty sezon nominowanego do nagrody Emmy serialu HBO Original zadebiutuje w poniedziałek 2 listopada o godz. 20.00 na antenie HBO. Wszystkie odcinki produkcji będzie można oglądać również w serwisie HBO Max.

„Pozłacany wiek” przenosi widzów do świata nowojorskich elit, w którym pozycja społeczna, pieniądze i rodzinne ambicje potrafią przesądzić o losach bohaterów. W nowych odcinkach nie zabraknie rywalizacji o wpływy oraz prób odnalezienia się w rzeczywistości zmienionej przez wcześniejsze decyzje.

Bertha Russell i Agnes van Rhijn. Walka o pozycję trwa

Bertha Russell doprowadziła do zmiany układu sił w nowojorskim towarzystwie, ale jej sukces wiązał się z wysoką ceną. Teraz ona i jej najbliżsi będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami swoich wyborów.

Swoją szansę dostrzeże również Agnes van Rhijn, która spróbuje odzyskać dawną pozycję. Marian zdecyduje się podążać własną drogą, a Peggy stanie przed wyzwaniem zdobycia akceptacji przyszłych teściów. Bohaterowie przekonają się, że realizacja ambicji nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. W świecie „Pozłacanego wieku” pragnienia mogą bowiem prowadzić do nieprzewidzianych komplikacji.

Gwiazdorska obsada „Pozłacanego wieku”

W czwartym sezonie wystąpią między innymi Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Ben Ahlers, Ashlie Atkinson, Dylan Baker, Kelley Curran, Jordan Donica, Jessica Frances Dukes, Amy Forsyth, Jack Gilpin, Simon Jones, Celia Keenan-Bolger, Ben Lamb, Audra McDonald, Brian Stokes Mitchell, Debra Monk, Hattie Morahan, Donna Murphy, Kristine Nielsen, Kelli O’Hara, Taylor Richardson, Douglas Sills, Erin Wilhelmi, John Douglas Thompson, Taylor Trensch, James Scully, Dennis Haysbert, Maggie Kuntz, Neal Huff, Bonnie Milligan, Jim Gaffigan, Dallas Roberts, Andrew Burnap, Elizabeth Marvel i Adrienne Warren. W obsadzie znaleźli się także Bill Camp oraz Phylicia Rashad.

Kto odpowiada za nowy sezon?

Twórcą, scenarzystą i producentem wykonawczym serialu jest Julian Fellowes. Funkcję reżyserki i producentki wykonawczej pełni Salli Richardson-Whitfield, a za scenariusz i produkcję wykonawczą odpowiada również Sonja Warfield.

W gronie producentów wykonawczych znaleźli się Gareth Neame, David Crockett, Bob Greenblatt, Kate Churchill, Davita Scarlett i Elaine Aronson. Współproducentkami wykonawczymi są Erica Armstrong Dunbar oraz Holly Rymon.

„Pozłacany wiek” powstaje we współpracy HBO i Universal Television, należącej do Universal Studio Group. Czwarty sezon będzie liczył osiem odcinków, a jego premiera odbędzie się 2 listopada.

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