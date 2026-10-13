„12 12 12” nadchodzi. Nowy serial sensacyjny z gwiazdorem „Upadku”

Platforma Apple TV pokazała właśnie zwiastun nadchodzącego serialu sensacyjnego „12 12 12”, w którym główną rolę gra i którego producentem wykonawczym jest nominowany do nagrody Emmy Anthony Mackie, a także nominowany do Złotego Globu i Critics Choice Awards Jamie Dornan. Trzymający w napięciu serial będzie miał 8 odcinków.

Nowy serial sensacyjny. W głównych rolach uwielbiani aktorzy

Każdy odcinek „12 12 12” przedstawia napad 12 miesięcy przygotowań, 12 godzin jego trwania oraz 12 dni, które następują po nim. Serial opowiada o zdyskredytowanym agencie FBI (Anthony Mackie) i amerykańskim zawodowym przestępcy (Jamie Dornan), którzy prowadzą bezwzględną grę w całej Europie. W centrum wydarzeń znajduje się brawurowy, zakrojony na epicką skalę napad na skarbiec bankowy znajdujący się głęboko pod ulicami Zurychu.

Zobaczcie pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji:

Obok Mackiego i Dornana w obsadzie znaleźli się Jack Kesy, Agathe Rousselle, Sallie Harmsen, José Garcia oraz nominowana do nagrody Emmy Kali Reis.

Twórcami i producentami wykonawczymi serialu są Dudi Appleton i Jim Keeble. Za reżyserię kilku odcinków, w tym odcinka pilotażowego, odpowiada nominowana do nagrody Emmy i laureatka BAFTA Kari Skogland, która pełni również funkcję producentki wykonawczej. Wśród producentów wykonawczych znajdują się także Dornan i Mackie. Mackie jest producentem wykonawczym za pośrednictwem swojej firmy Make It With Gravy, wraz z Samanthą Corbin-Miller, Davidem Knollerem i Jasonem Spire’em z Inspire Entertainment. Za produkcję serialu odpowiadają Paramount Television Studios i Anonymous Content.

Serial „12 12 12” zadebiutuje na Apple TV+ już w piątek 13 listopada 2026 roku. Kolejne będą udostępniane co piątek, aż do 25 grudnia.

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