Zapomnijcie o „W garniturach”. Ten nowy thriller prawniczy w końcu obejrzymy w Polsce!

Ten serial miał już premierę za granicą (na HBO Max) i notuje świetne wyniki. Widzowie piszą, że można go określić owocem burzliwej relacji między przebojowym dramatem „Romans” a thrillerem prawniczym „W garniturach”.

Produkcja ta przygląda się głośnemu małżeństwu stojącemu na skraju rozpadu, ale na tym nie poprzestaje. Równolegle śledzimy losy prawników reprezentujących obie strony sporu – i o ile małżonkowie pałają chęcią zemsty, o tyle prawnicy okazują się jeszcze bardziej bezwzględni. Mowa o brytyjskim dramacie „War”, stworzonym przez George’a Kaya („Lupin”, „W powietrzu”), w którym główne role grają Dominic West (znany z „The Affair”) oraz Sienna Miller.

Nowy thriller prawniczy podbija już świat. W końcu obejrzymy go w Polsce

Ośmioodcinkowy serial „War” odsłania przed widzami pełne napięcia życie najbardziej wpływowych prawników w Londynie. Kancelarie Cathcarts & Sons oraz Taylor & Byrne stają naprzeciw siebie w medialnej batalii sądowej. Młody i ambitny prawnik Jonathan „Johnny” Warren, grany przez Archiego Renaux zostaje wciągnięty w bezwzględny świat, w którym ambicja jest walutą, zdrada strategią, a liczy się tylko zwycięstwo.

Pierwszy sezon skupia się na historii burzliwego rozwodu brytyjskiego przedsiębiorcy technologicznego Morgana Hendersona (West) oraz międzynarodowej gwiazdy filmowej Carli Duval (Miller). Walczące o wygraną kancelarie nie cofną się przed niczym, by zapewnić zwycięstwo swoim klientom.

Obok Dominika Westa, Sienny Miller i Archiego Renaux w obsadzie serialu znaleźli się również: Phoebe Fox jako Serena Byrne i James McArdle jako Nicholas Taylor – partnerzy zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, prowadzący kancelarię Taylor & Byrne. W ich zaciętych rywali wcielają się Nina Sosanya jako Beatrice „Queen Bea” Ubosi oraz Pip Torrens jako St John Smallwood. W pozostałych rolach zobaczymy także: Celie Imrie, Nicka Mohammeda, Emme Laird, Arana Murphy’ego, Archie Panjabi, Adriana Scarborougha, Shaheena Jafargholiego, Akiyę Henry, Honor Swinton Byrne, Milesa Juppa, Kartanye Maynard, Alexandrę Mardell, Dylana Murphy’ego, Marka Quartley’a i Steve’a Fursta.

Wiadomo już, że tytuł trzymał zamówienie na dwa sezony od Sky i HBO, a obecnie trwają zdjęcia do drugiej odsłony. W kolejnej głośnej batalii w roli prawników wystąpią Marisa Tomei, Kelly Macdonald i David Harewood. Ich bohaterowie zostaną uwikłani w burzliwą sprawę o zniesławienie.

Serial „War” będzie dostępny tylko w SkyShowtime od 28 stycznia. Nowe odcinki będą trafiać do serwisu co tydzień.

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