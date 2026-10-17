Podoba ci się najnowszy hit Netlfiksa? To 9 podobnych perełek serwisu

Serial „Na wschód od Edenu”, oparty na kultowej powieści Johna Steinbecka, jest jednym z największych hitów Netfliksa w tym roku. Widzowie pokochali tę opowieść i od czasu premiery tytuł nie wypada z czołówki zestawienia najchętniej oglądanych na platformie. Jeżeli wy macie już za sobą ten seans, a serial „Na wschód od Edenu” rozbudził wasz apetyt na więcej tego typu produkcji, mamy dla was 9 tytułów, które znajdziecie na platformie i też powinny przypaść wam do gustu.

9 seriali, które przypominają klimatem „Na wschód od Edenu”. Te też są na Netflix

„Yellowstone”



John Dutton (Kevin Costner) wraz z rodziną żyją w Montanie, gdzie prowadzą największe ranczo w Stanach Zjednoczonych. O przejęciu cennej farmy myśli wiele potężnych i wpływowych podmiotów min. firma deweloperska prowadzona przez Dana Jenkinsa (Danny Huston) oraz przywódca indiańskiego rezerwatu sąsiadującego z posiadłością Duttonów, Thomas Rainwater (Gil Birmingham). John twardo odpiera kolejne propozycje i stawia czoło podstępnym wrogom. W walce z nimi wspierają go dzieci - prawnik Jamie (Wes Bentley), bizneswoman Beth (Kelly Reilly) oraz stojący zawsze u boku ojca i pracujący z nim na ranczo, Lee (Dave Annable).



„Ród Guinnessów”



Epicka historia inspirowaną jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych europejskich dynastii – rodziną Guinnessów. Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku tuż po śmierci sir Benjamina Guinnessa, człowieka, który wyniósł browar Guinnessa na wyżyny sukcesu. Jego testament wywołuje lawinę wydarzeń, które na zawsze odmienią losy czworga dorosłych dzieci – Arthura, Edwarda, Anne i Bena – a także mieszkańców Dublina związanych z legendą Guinnessa.



„Domek na prerii”



Pełen nadziei dramat rodzinny, epicka opowieść o przetrwaniu i geneza Dzikiego Zachodu w jednym. Ta nowa adaptacja kultowego, autobiograficznego cyklu książek "Domek na prerii" Laury Ingalls Wilder przedstawia zmagania i triumfy osób, które kształtowały amerykańskie pogranicze.



„Sto lat samotności”



Po ślubie wbrew woli rodziców kuzynostwo José Arcadio Buendía i Úrsula Iguarán musi opuścić rodzinną wieś i wyruszyć w długą drogę w poszukiwaniu nowego domu. Wędrówka w towarzystwie przyjaciół i poszukiwaczy przygód kończy się po dotarciu na brzeg rzeki o dnie wyłożonym fantastycznymi białymi otoczakami, gdzie zakochani postanawiają założyć utopijną osadę, której nadają nazwę Macondo. Kilka pokoleń rodu Buendia tworzy historię legendarnego miasteczka, rozdzieranego szaleństwem, niespełnioną miłością, krwawą i bezsensowną wojną oraz strachem przed klątwą, która pozbawiła ich nadziei, skazując na sto lat samotności.



„Outlander”



W serialu podążamy za losami Claire Randall, zamężnej sanitariuszki wojennej, która w 1945 roku w tajemniczy sposób zostaje przeniesiona do roku 1743. Asymilacja w nowym otoczeniu nie jest dla Claire łatwa. Zostaje zmuszona do poślubienia Jamiego Frasera, młodego, szlachetnego i romantycznego szkockiego wojownika. Pomiędzy dwójką bohaterów rodzi się jednak uczucie, co sprawia, że Claire czuje się rozdarta pomiędzy dwóch całkowicie odmiennych mężczyzn w dwóch różnych światach.



„Ania, nie Anna”



Życie rudowłosej sieroty, która zostaje przygarnięta przez niezamężne rodzeństwo, mieszkające na Zielonym Wzgórzu.



„Angielska gra”



Sześcioodcinkowy serial dramatyczny opowiadający o początkach futbolu. Pokazuje on, jak osobom zaangażowanym w powstanie piłki nożnej udało się pokonać bariery klasowe i uczynić z niej najpopularniejszy sport świata.



„Moja wspaniała kariera”



Sybylla to zaskakująco nowoczesna młoda kobieta z jednym płomiennym marzeniem – chce zostać pisarką, podczas gdy jej rodzina usiłuje wydać ją za mąż. Pełna energii i zamiłowania do zabawy, łamie konwenanse Australii początków XX wieku, szukając historii, która pozwoli jej osiągnąć niezależność. Dla niej wybór między przygodą a małżeństwem wydaje się prosty – do czasu gdy się zakochuje. Czy Sybylla wybierze ślub, czy zaryzykuje wszystko, aby móc dalej tworzyć?



„1883”



Prequel serialu „Yellowstone” opowiada o rodzinie Duttonów, która wyrusza w podróż przez Wielkie Równiny, by umknąć przed biedą i znaleźć lepszą przyszłość w stanie Montana. Czytaj też:

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