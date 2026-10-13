Co łączy Netfliksa i HBO Max? Te 10 wysoko ocenianych filmów

Nie trzeba wybierać między Netfliksem a HBO Max, by znaleźć naprawdę dobre kino. Sprawdziliśmy, które filmy są dostępne w bibliotekach obu platform i cieszą się najwyższymi ocenami widzów. Wybraliśmy 10 tytułów, które łączą obie oferty i które można obejrzeć zarówno na Netfliksie, jak i HBO Max. To tytuły docenione przez publiczność, warte uwagi i idealne dla tych, którzy chcą wybrać coś sprawdzonego bez przeszukiwania setek pozycji.

Netflix czy HBO Max? Tych 10 genialnych filmów znajdziesz tu i tu

„Miasto złodziei”



Podczas jednego z napadów na bank szajka Douga bierze zakładniczkę. Dziewczyna, nieświadoma, że mężczyzna, którego właśnie poznała, to jednocześnie jej oprawca, powoli się w nim zakochuje.



„Księgowy”



Gdy Christian zaczyna współpracować z firmą zajmującą się robotyką, odkrywa prawdziwy obraz sytuacji finansowej organizacji.



„Desperado”



W małym miasteczku pojawia się El Mariachi, były muzyk z futerałem pełnym broni. Poszukuje zabójcy swojej ukochanej, by pomścić jej śmierć.



„P.S. Kocham Cię”



Po tragicznej śmierci męża Holly nie może dojść do siebie. Wszystko zmienia się, gdy kobieta znajduje zaadresowane do niej listy od ukochanego.



„Vinci”



Cuma, złodziej antyków, wychodzi z więzienia dzięki pomocy pasera, który zleca mu kradzież „Damy z łasiczką” Leonarda da Vinci. Teraz musi skompletować ekipę.



„Pewnego razu... w Hollywood”



Aktor Rick Dalton i jego przyjaciel kaskader powracają do Hollywood. Mężczyźni próbują odnaleźć się w przemyśle filmowym, który ewoluował podczas ich nieobecności.



„Zodiak”



San Francisco terroryzuje seryjny morderca Zodiak. Grupa reporterów postanawia odkryć tożsamość złoczyńcy.



„Zjawa”



Ranny po ataku niedźwiedzia Hugh Glass jest świadkiem zabójstwa swojego syna. Pozostawiony przez mordercę na pewną śmierć, postanawia się zemścić za wszelką cenę.



„Kac Vegas”



Czterech przyjaciół spędza wieczór kawalerski w Las Vegas. Następnego dnia okazuje się, że zgubili pana młodego i nic nie pamiętają.



„Podziemny krąg”



Cierpiący na bezsenność mężczyzna poznaje gardzącego konsumpcyjnym stylem życia Tylera Durdena, który jest jego zupełnym przeciwieństwem. Czytaj też:

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