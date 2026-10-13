Prosty QUIZ: Wieczorynki z PRL-u – rozpoznasz kadr?
Udostępnijdodaj Skomentuj
Seriale

Prosty QUIZ: Wieczorynki z PRL-u – rozpoznasz kadr?

Dodano: 
„Reksio”
„Reksio” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych
Sprawdź, jak dobrze pamiętasz bajki z czasów PRL-u. Rozpoznasz je po obrazku? Przed tobą prosty quiz pełen nostalgii, sentymentów i bajkowych wspomnień.

Pamiętasz te popołudnia, kiedy cała Polska siadała przed telewizorami, by obejrzeć ulubioną Wieczorynkę? „Bolek i Lolek”, „Reksio”, „Miś Uszatek” czy może przygody innych kultowych bohaterów? Wystarczy jeden kadr, by wróciły wspomnienia z dzieciństwa!

Prosty QUIZ: Wieczorynki z PRL-u. Rozpoznasz kadr?

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z wieczorynki: To kadr z wieczorynki:
  • Piesek Dali
  • Reksio

Czytaj też:
Wstrząsająca historia z PRL-u z pierwszym teaserem. Serial pochłonie Polaków Czytaj też:
Co łączy Netfliksa i HBO Max? Te 10 wysoko ocenianych filmów

Źródło: WPROST.pl