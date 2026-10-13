Prosty QUIZ: Wieczorynki z PRL-u – rozpoznasz kadr?

Pamiętasz te popołudnia, kiedy cała Polska siadała przed telewizorami, by obejrzeć ulubioną Wieczorynkę? „Bolek i Lolek”, „Reksio”, „Miś Uszatek” czy może przygody innych kultowych bohaterów? Wystarczy jeden kadr, by wróciły wspomnienia z dzieciństwa!

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