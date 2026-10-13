Wstrząsająca historia z PRL-u z pierwszym teaserem. Serial pochłonie Polaków

W 50. rocznicę wydarzeń, które na zawsze zapisały się w czarnej księdze zbrodni PRL, HBO wraca do historii, która do dziś budzi emocje. Serial „Wśród Nocnej Ciszy” w reżyserii Jana Holoubka, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami i oparty na reportażu Wiesława Łuki „Nie oświadczam się”, opowiada o zmowie milczenia, śmierci, która nigdy nie powinna była się wydarzyć, oraz o ludziach gotowych poświęcić wszystko, by dotrzeć do prawdy i wymierzyć sprawiedliwość.

Najbardziej wstrząsająca karta w dziejach PRL-u. Serial „Wśród nocnej ciszy” niebawem na HBO Max

Pierwszy dzień Bożego Narodzenia 1976 roku. Śnieg, cisza, ciemność. Trójka młodych ludzi ginie pod kołami autobusu w drodze z pasterki: ciężarna dziewczyna, jej mąż i młodszy brat.

Nikt nic nie widział. Albo nie chce powiedzieć. Zamiast odpowiedzi – mur milczenia. Sprawa zostaje uznana za nieszczęśliwy wypadek. Ale… matka ofiar i młody śledczy Maczek nie wierzą w przypadek. Oboje desperacko szukają prawdy. On stawia na szali swoją karierę, ona nie potrafi pogodzić się z utratą i nie spocznie, dopóki nie znajdzie odpowiedzi. Im bardziej zagłębiają się w sprawę, tym więcej szokujących informacji wychodzi na jaw. A prawda? Może okazać się gorsza niż kłamstwo… Zobaczcie pierwszą zapowiedź:

W serialu zobaczymy: Łukasza Simlata (sołtys Lech Wojda), Jędrzeja Hycnara (śledczy Henryk Maczek), Magdalenę Biegańską (matka ofiar Zdzisława Kaleta), Justynę Wasilewską (siostra Wojdy, Irena Karaś), Tomasza Schuchardta (prokurator Kiełczkowski), Adama Woronowicza (Władysław Kaleta), Ewelinę Starejki (Roma Wojda), Tomasza Włosoka (Stanisław Kula), Dariusza Chojnackiego (mechanik Ryszard Mitek), Artura Paczesnego (Wojciech Dąbrowski), Karolinę Kowalską (Aśka), Kacpra Sasina (Józef Karaś), Andrzeja Popiela (Sławomir Łaba), Krzysztofa Surówkę (rolnik Boguś), Nel Kaczmarek (Krystyna Matuszek), Mateusza Górskiego (Stanisław Matuszek), Marię Kanię (Matka Stasia), Marcina Bosaka (Ojciec Stasia) i Natana Horodeckiego (Staś).

Obok nich wystąpią także: Michał Żurawski, Michał Pawlik, Barbara Wypych, Marek Siudym, Mariusz Jakus, Sebastian Stankiewicz, Sebastian Pawlak, Krzysztof Wieszczek, Anna Korzeniecka, Barbara Kurzaj, Agnieszka Radzikowska, Rozalia Rusak, Bernadetta Statkiewicz, Modest Ruciński, Hubert Miłkowski, Joanna Balasz, Łukasz Garlicki i inni.

Premiera serialu „Wśród nocnej ciszy” już w listopadzie w HBO Max.

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