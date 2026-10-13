„Harry Potter” będzie miał konkurencję? Disney ożywia uwielbiany świat fantasy

Fani młodzieżowego fantasy dostaną kolejną okazję do zanurzenia się w świecie magii i niezwykłych przygód. Disney oficjalnie zamówił animowany serial na podstawie książkowej serii „Artemis Fowl” autorstwa Eoina Colfera.

„Artemis Fowl” wraca na ekrany. Disney+ potwierdza serial

Produkcja trafi zarówno na Disney+, jak i na Disney Channel. Wybór tego tytułu może okazać się interesujący zwłaszcza teraz, gdy na ekran powraca również „Harry Potter”. Nowy projekt ma jednak własnych bohaterów, odrębny świat i pomysł na połączenie fantastyki z historią młodego geniusza.

Informację o nowej adaptacji ogłoszono podczas panelu zorganizowanego na New York Comic Con z okazji 25-lecia pierwszej książki z serii. Eoin Colfer, autor literackiego pierwowzoru, będzie producentem wykonawczym serialu. Do zespołu producenckiego dołączyli również Ben Juwono, znany z pracy przy animowanych produkcjach „Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur” i „Wielka Szóstka: Serial”, oraz Colleen Evanson, związana między innymi z „Kaczymi opowieściami” i produkcjami studia Disney.

Serial ma być animowaną przygodą fantasy skierowaną do młodszych widzów i rodzin. Disney zapowiada, że nowa wersja pozwoli rozwinąć wątki znane z książek, lepiej przyjrzeć się bohaterom i rozbudować świat przedstawiony w oryginalnej serii.

„Artemis Fowl” to jedna z rozpoznawalnych młodzieżowych franczyz fantasy. Od publikacji pierwszej powieści w 2001 roku książki sprzedały się na świecie w ponad 35 milionach egzemplarzy i zostały przetłumaczone na 48 języków.

O czym opowie „Artemis Fowl”? Magia, wróżki i młody geniusz

Głównym bohaterem jest trzynastoletni Artemis Fowl, niezwykle inteligentny chłopak, który odkrywa istnienie podziemnego świata wróżek. Nie są to jednak bezbronne, baśniowe istoty. W uniwersum Colfera dysponują zaawansowaną technologią i potrafią być wyjątkowo niebezpieczne.

Artemis postanawia schwytać jedną z nich i odebrać jej magiczną moc. Ma w tym konkretny cel: chce uratować ciężko chorą matkę i ocalić swoją rodzinę. Jego plan prowadzi do starcia dwóch światów, w którym spryt, technologia i magia odgrywają równie istotną rolę.

To właśnie połączenie przygodowej fabuły, fantastycznych stworzeń i głównego bohatera, który nie przypomina typowego młodego herosa, wyróżnia serię na tle innych opowieści dla młodzieży.

Czy „Artemis Fowl” zastąpi „Harry’ego Pottera”?

Porównania z „Harrym Potterem” są naturalne. Obie serie kierowane są między innymi do młodych odbiorców, rozwijają rozbudowane światy fantasy i opowiadają o bohaterach, których życie zmienia się po odkryciu rzeczywistości wykraczającej poza codzienne doświadczenia. Na tym jednak podobieństwa w dużej mierze się kończą.

Harry Potter poznaje świat czarodziejów i trafia do Hogwartu, natomiast Artemis Fowl od początku jest postacią znacznie bardziej niejednoznaczną. To młody geniusz, który nie tyle uczy się zasad magicznego świata, ile próbuje wykorzystać je do osiągnięcia własnych celów.

Disney nie ogłosił oficjalnie, że nowy serial ma zastąpić „Harry’ego Pottera”. Można jednak przypuszczać, że platforma liczy na zainteresowanie widzów poszukujących rozbudowanych historii fantasy. Nowa adaptacja daje też szansę na ponowne zainteresowanie książkami Colfera, które od lat mają swoich wiernych czytelników.

Eoin Colfer wraca do własnego uniwersum

Udział autora w produkcji może mieć znaczenie dla fanów literackiego pierwowzoru. Colfer będzie producentem wykonawczym i ma uczestniczyć w rozwijaniu świata, który stworzył ponad ćwierć wieku temu.

Przedsięwzięcie jest częścią szerszych planów Disneya dotyczących animacji dla dzieci i rodzin. Wśród innych rozwijanych projektów znajdują się między innymi seriale „Messi and the Giants”, „Kingdom Hearts”, „Warrior Cats” i „Journey”.

Na razie nie podano daty premiery „Artemisa Fowla” ani szczegółowego harmonogramu produkcji. Wiadomo natomiast, że serial powstaje z myślą o Disney+ i Disney Channel.

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