Nie żyje gwiazdor „Breaking Bad”. RJ Mitte miał zaledwie 34 lata

Smutne informacje ze świata seriali. RJ Mitte, aktor, który zdobył rozpoznawalność dzięki roli Waltera „Flynna” White’a Jr. w kultowym „Breaking Bad”, zmarł w wieku 34 lat. Artysta angażował się również w działalność społeczną i walczył o większą reprezentację osób z niepełnosprawnościami. Okoliczności jego śmierci nie zostały dotąd w pełni wyjaśnione.

RJ Mitte nie żyje. Co wiadomo o śmierci aktora?

Informację o śmierci RJ Mitte’a jako pierwszy przekazał portal TMZ, powołując się na potwierdzenie przedstawiciela władz jednego z hrabstw w Teksasie. Przyczyna śmierci aktora pozostaje nieznana, a śledztwo w tej sprawie nadal trwa.

O odejściu artysty poinformował również jego rzecznik w oświadczeniu przekazanym redakcji Page Six. W komunikacie podkreślono, że Mitte był nie tylko aktorem, lecz także filantropem i zaangażowanym działaczem na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami.

„Z głębokim smutkiem informujemy o tragicznej śmierci ukochanego aktora, filantropa i zaangażowanego działacza na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami, RJ Mitte'a” – przekazano w oświadczeniu.

Przedstawiciele aktora przypomnieli również o jego najważniejszej roli i wpływie, jaki wywarł na sposób przedstawiania osób z niepełnosprawnościami w branży rozrywkowej.

RJ Mitte zapisał się w historii „Breaking Bad”

Największą popularność przyniosła Mitte’owi rola Waltera „Flynna” White’a Jr. w serialu „Breaking Bad”. Produkcja AMC zdobyła uznanie krytyków i liczne nagrody, a kreacja aktora stała się ważną częścią tej historii.

Mitte sam żył z porażeniem mózgowym. Wykorzystał własne doświadczenia, by nadać swojej postaci autentyczność, a jednocześnie zwrócić uwagę na sytuację osób z niepełnosprawnościami.

„Czerpiąc z własnego doświadczenia życia z porażeniem mózgowym, wniósł do tej postaci autentyczność i zbudował platformę zwiększającą świadomość oraz integrację osób z niepełnosprawnościami” – podkreślono w komunikacie.

RJ Mitte walczył o prawa osób z niepełnosprawnościami

Działalność aktora nie ograniczała się do pracy przed kamerą. Mitte był ambasadorem organizacji United Cerebral Palsy i Shriners Children’s, a także prezesem The Mitte Foundation, wspierającej inicjatywy filantropijne i społeczne.

Pełnił również funkcję rzecznika ds. aktorów z niepełnosprawnościami w organizacji Screen Actors Guild. Angażował się w działania mające przełamywać stereotypy i zwiększać obecność osób z niepełnosprawnościami w przemyśle filmowym oraz telewizyjnym.

„Korzystając ze swojej popularności, przełamywał stereotypy i zabiegał o większą reprezentację osób z niepełnosprawnościami” – zaznaczono w oświadczeniu.

Bliscy i współpracownicy RJ Mitte’a zwrócili się z prośbą o uszanowanie ich prywatności w tym trudnym czasie. Okoliczności śmierci aktora pozostają przedmiotem prowadzonego postępowania.

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