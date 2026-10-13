Michelle Yeoh i Hunter Schafer w świecie „Blade Runnera”. Oto nowy serial Prime Video

Świat „Blade Runnera” powraca w nowej odsłonie. Prime Video zaprezentowało zwiastun i pierwszy plakat miniserialu „Blade Runner 2099”, w którym główne role grają Michelle Yeoh i Hunter Schafer. Produkcja przeniesie widzów do futurystycznego Los Angeles, pół wieku po wydarzeniach z filmu „Blade Runner 2049”.

„Blade Runner 2099” z nowym zwiastunem. Michelle Yeoh i Hunter Schafer w obsadzie

Pierwsze materiały promujące serial pokazano podczas New York Comic Con. W panelu poświęconym produkcji uczestniczyły gwiazdy projektu: Michelle Yeoh, Hunter Schafer, Dimitri Abold, Lewis Gribben i Matthew Needham. Na scenie pojawili się także twórczyni i showrunnerka Silka Luisa oraz producenci wykonawczy Andrew Kosove i Broderick Johnson.

Spotkanie było okazją do przybliżenia widzom świata nowej produkcji, rozwijającej uniwersum znane z filmów „Blade Runner” i „Blade Runner 2049”. Serial powstaje dla Prime Video we współpracy Amazon MGM Studios i Alcon Television Group.

Wszystkie osiem odcinków zadebiutuje jednocześnie 25 listopada 2026 roku. Produkcja będzie dostępna wyłącznie w serwisie Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach.

Los Angeles 50 lat po „Blade Runnerze 2049”. O czym opowie serial?

Akcja „Blade Runnera 2099” rozgrywa się pięćdziesiąt lat po wydarzeniach przedstawionych w filmie „Blade Runner 2049”. Los Angeles ponownie się odrodziło, ale tym razem nie jest to zasługą ludzi.

Główną bohaterką jest Cora, uciekinierka, która w desperackiej próbie ratowania siebie przyjmuje nową tożsamość i zostaje łowczynią androidów, czyli Blade Runnerem. W realizacji swojego zadania musi współpracować z Olwen, replikantką, której pozostało zaledwie kilka dni życia.

Obie rozpoczynają pościg za zbiegiem. Sprawa okazuje się jednak znacznie bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Poszukiwany skrywa bowiem prawdę, która może doprowadzić do upadku kruchego porządku panującego w mieście.

Nowa historia ponownie podejmuje temat granicy między człowieczeństwem a sztucznym życiem. Tym razem widzowie zobaczą świat, w którym odtworzenie dawnego porządku nie oznacza powrotu do rzeczywistości znanej z przeszłości.

Kto wystąpi w „Blade Runnerze 2099”? Oto obsada serialu

W głównych rolach zobaczymy Michelle Yeoh i Hunter Schafer. W stałej obsadzie znaleźli się również Dimitri Abold, znany z filmu „Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży”, oraz Lewis Gribben, którego widzowie mogli oglądać w produkcji „Chłopiec nie wiadomo skąd”.

Lista aktorów występujących gościnnie także obejmuje znane nazwiska. W serialu pojawią się Katelyn Rose Downey („Zakonnica II”), Daniel Rigby („Buntowniczka Nell”), Johnny Harris („Dżentelmen w Moskwie”), Amy Lennox („Only Child”), Sheila Atim („Królowa wojownik”), Matthew Needham („Ród smoka”), Tom Burke („Furiosa”) oraz Maurizio Lombardi („Ripley”).

Za serial odpowiada Silka Luisa, która pełni funkcje twórczyni, showrunnerki i producentki wykonawczej. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się również Ridley Scott, Andrew Kosove i Broderick Johnson, współzałożyciele Alcon Entertainment, a także Ben Roberts, Steven Johnson, David W. Zucker, Clayton Krueger, Richard Sharkey, Tom Spezialy, Michael Green, Cynthia Yorkin, Frank Giustra, Tim Gable oraz Isa Dick Hackett.

Jonathan van Tulleken, znany z pracy przy serialu „Szōgun”, jest producentem wykonawczym i reżyserem dwóch pierwszych odcinków.

Alcon Entertainment rozwija uniwersum „Blade Runnera”

Za produkcję odpowiada między innymi Alcon Entertainment, niezależna firma z Los Angeles zajmująca się produkcją i finansowaniem filmów. W jej dorobku znajduje się 35 produkcji, w tym „Blade Runner 2049” z Ryanem Goslingiem i Harrisonem Fordem. Film otrzymał pięć nominacji do Oscara i zdobył statuetki za zdjęcia oraz efekty specjalne.

Wśród pozostałych tytułów związanych ze studiem są „Księga ocalenia” z Denzelem Washingtonem i Garym Oldmanem, „Wielki Mike”, „Bezsenność”, „Labirynt” oraz animowany „Garfield”.

W 2015 roku firma uruchomiła Alcon Television Group, rozwijając działalność także w obszarze produkcji telewizyjnej. Do projektów związanych z tym działem należy między innymi serial science fiction „The Expanse”. „Blade Runner 2099” będzie kolejnym przedsięwzięciem studia przygotowanym dla Prime Video.

Premiera nowego miniserialu została wyznaczona na 25 listopada 2026 roku. Produkcja ma rozbudować świat znany z filmów i przedstawić kolejną historię rozgrywającą się w rzeczywistości, w której pytanie o to, co odróżnia człowieka od replikanta, pozostaje kluczowe.

Czytaj też:

Nie żyje gwiazdor „Breaking Bad”. RJ Mitte miał zaledwie 34 lata Czytaj też:

Zapomnicie o „Wikingach”. Ten serial ma być lepszy i wszyscy na niego czekali