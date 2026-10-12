„Odmówiłem jednemu z prezydentów”. Słynny rockman po latach przyjął państwowe odznaczenie

Zbigniew Hołdys został uhonorowany Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Lider i współzałożyciel zespołu Perfect przyznał, że wcześniej zdarzało mu się odmawiać przyjmowania państwowych odznaczeń. Tym razem zdecydował się jednak zrobić wyjątek. Jak wyjaśnił w rozmowie z PAP, dostrzegł w tym wyróżnieniu docenienie wkładu muzyków rockowych w polską kulturę.

Zbigniew Hołdys ze Złotym Medalem Gloria Artis

W piątek w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia medali „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Wśród uhonorowanych znaleźli się znani przedstawiciele polskiej sceny muzycznej, a odznaczenia wręczył wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Marek Krawczyk.

Złoty medal otrzymał Zbigniew Hołdys, kompozytor, wokalista, instrumentalista i autor tekstów, a także poeta, felietonista, redaktor, grafik oraz scenarzysta filmowy. W latach 1977–1991 był liderem, głównym kompozytorem i gitarzystą zespołu Perfect, którego współtworzył.

Srebrnymi medalami wyróżniono Izabelę Trojanowską, piosenkarkę rockową i aktorkę filmową oraz teatralną, a także Jacka Królika, gitarzystę, muzyka sesyjnego, kompozytora muzyki filmowej i pedagoga.

Brązowe odznaczenia odebrali Maciej Balcar, wokalista związany przez 23 lata z zespołem Dżem, a także kompozytor, autor tekstów i aktor, perkusista rockowy i jazzowy Artur Malik oraz Aleksander Maria „Alek” Mrożek, kompozytor, aranżer i instrumentalista.

Podczas uroczystości wiceminister Marek Krawczyk podkreślił, że chciałby „z szacunkiem pokłonić się wielkim ludziom polskiej kultury, muzyki i sceny”.

Dlaczego Zbigniew Hołdys wcześniej odmawiał przyjmowania odznaczeń?

W rozmowie z Polską Agencją Prasową muzyk wyjaśnił, że nie zawsze chciał przyjmować państwowe wyróżnienia. Jak wspominał, w przeszłości odmówił odebrania medalu, który miał mu wręczyć jeden z prezydentów. Nie zgadzał się bowiem z uzasadnieniem, według którego miałby zostać nagrodzony za działalność opozycyjną.

„Kiedy jeden z prezydentów chciał mi wręczyć "gruby medal państwowy", odmówiłem przyjęcia, bo stało za tym takie przesłanie, że Zbigniew Hołdys powinien zostać nagrodzony za działalność opozycyjną. A ja zawsze mówiłem, że za działalność opozycyjną powinien zostać nagrodzony Zbyszek Bujak, Zbyszek Janas, Lech Wałęsa. To byli ludzie, którzy naprawdę ryzykowali życiem” – podkreślił.

Hołdys zdradził również, że około dziesięciu lat temu przyznano mu Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Wówczas także nie zdecydował się go odebrać. Odznaczenie zostało mu przesłane dopiero po latach.

„Dopiero po latach mi go przesłano, bo uważałem, że nie chcę od władz państwowych nagród tego rodzaju. Teraz kiedy widzę, że moi koledzy, których bardzo cenię, są nagradzani, pomyślałem, że może nadszedł moment, w którym ktoś zauważył, że muzycy rockowi to nie jest tylko kwestia buntu. To są pieśni, które śpiewał cały naród, to są wiersze, które recytował cały naród. Ludzie znali te piosenki co do przecinka i to był nasz wkład w kulturę” – wyjaśnił muzyk.

„Rockowisko” wraca do Łodzi. Muzycy uhonorowani na wniosek stowarzyszenia

O przyznanie odznaczeń wybitnym twórcom wnioskowało Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne „Ocalić od Zapomnienia”, organizator kolejnej edycji „Rockowiska”.

Wydarzenie ma przypominać o historycznej imprezie muzycznej, która w latach 1980–1986 odbywała się w łódzkiej hali sportowej. Gromadziła najlepsze zespoły oraz tysiące fanów rocka z całej Polski. Jej powrót ma pomóc w przywróceniu tego wydarzenia do kalendarza muzycznego Łodzi.

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