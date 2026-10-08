Ukochana aktorka w serialu kryminalnym. Wpada nowa brytyjska perełka

Brooke Shields, gwiazda „Błękitnej laguny”, powraca w nowym serialu kryminalnym. Wciela się w postać autorki popularnych powieści, która wraz z początkującą podcasterką rozpoczyna śledztwo w sprawie zabójstwa swojej przyjaciółki. Jak szybko się okazuje, nie będzie to jedyna zagadką, z jaką kobiety będą musiały się zmierzyć.

Nowy serial kryminalny z Brooke Shields. O czym opowie brytyjska seria?

„Dobijasz mnie” (ang. „You're Killing Me”) to nowy serial kryminalny z Brooke Shields w roli głównej. Gwiazda „Błękitnej laguny” wciela się w nim postać Allie Chandler – autorki powieści mieszkającej w uroczym miasteczku Founders’ Cove w Nowej Anglii. W obliczu spadającej sprzedaży swoich książek podczas targów książkowych Allie nawiązuje współpracę z początkującą podcasterką (w tej roli Amalia Williamson; Sullivan's Crossing). Wspólnie rozpoczynają śledztwo w sprawie zabójstwa przyjaciółki Allie. Na drodze staje im detektyw, z którym popadają w konflikt. Niedługo później mieszkańców Founders’ Cove zaczyna ogarniać strach. W okolicy dochodzi do kilku zbrodni inspirowanych powieściami Allie. Pisarka dołącza do zespołu próbującego schwytać zabójcę. Czy uda im się schwytać przestępcę, zanim ten zaatakuje ponownie?

"Dobijasz mnie" – nowy brytyjski kryminał. Kiedy premiera?

Premiera serialu „Dobijasz mnie” odbędzie się już we wtorek, 13 października o godz. 21:00 w BBC First. Powtórki będzie można oglądać w środy o godz. 22:00. Serial będzie także dostępny w BBC Player.

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