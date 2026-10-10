Najwyżej oceniane polskie seriale ostatnich 5 lat. 18 tytułów na streamingach

Polskie seriale przeżywają w ostatnich latach prawdziwy rozkwit. Rodzimi twórcy coraz chętniej sięgają po różnorodne gatunki – od mocnych kryminałów i thrillerów, przez dramaty obyczajowe, aż po oryginalne komedie. Polskie produkcje coraz częściej też trafiają do katalogów największych platform streamingowych. Netflix, HBO Max, Canal+ czy Player stały się miejscami, w których można znaleźć jedne z najciekawszych polskich seriali ostatnich lat. Które z nich zasługują jednak na szczególną uwagę? Przygotowaliśmy zestawienie 18 najwyżej ocenianych przez widzów polskich seriali z ostatnich pięciu lat. Tylko oceny powyżej 7/10 – sprawdź, co warto obejrzeć.

18 najwyżej ocenianych przez widzów polskich seriali z ostatnich 5 lat. Wszystkie są na streamingach

„Pajęczyna” (Player)



Historia Kornelii Titko, odważnej naukowczyni obdarzonej niezwykłą pamięcią, której dzieciństwo zniszczyła przedwczesna śmierć rodziców oraz starszej siostry. Matka Kornelii, Teresa Titko była wybitnym fizykiem jądrowym; w gierkowskim programie nuklearnym pełniła rolę prawej ręki jego twórcy, generała-profesora Grzegorza Giedrowicza. Po latach w życiu Kornelii pojawia się tajemniczy mężczyzna, który twierdzi, że był niegdyś oskarżony o zabójstwo jej siostry. Bohaterka rozpoczyna prywatne śledztwo. Kim jest tajemniczy mężczyzna i co naprawdę łączy go ze śmiercią dwóch najbliższych Kornelii kobiet? Jaką cenę przyjdzie jej zapłacić za wtargnięcie na zakazane terytoria? Jaką rolę w tej historii sprzed lat odegrali oficerowie PRL-owskiego kontrwywiadu – kapitan Ewa Wolańska oraz podporucznik Tadeusz Mróz? Komu zależało na tym, aby Polska nie dołączyła do niewielkiego grona państw, liczących się w atomowym wyścigu?



„25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” (HBO Max)



W wieku 23 lat Tomasz Komenda został oskarżony o gwałt i zabójstwo. Kolejne ekspertyzy potwierdziły jego udział w zbrodni, a wszelkie dowody działały na jego niekorzyść, przez co trafił za kratki. Przez blisko dwie dekady uwięzienia był bity, zastraszany, upokarzany i zdany tylko na siebie. W końcu, po kilkunastu latach odsiadki, na jego drodze pojawili się prokuratorzy i policjant, którzy postanowili odkryć prawdę stojącą za zagadkową sprawą zatrzymanego. "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" to poruszająca opowieść o niezłomności ludzkiego ducha, wytrwałości oraz sile, jaka tkwi w rodzinie.



„Otwórz oczy” (Netflix)



Julka trafia do centrum leczenia amnezji w następstwie tragicznego wypadku, w którym traci rodzinę. W ośrodku nawiązuje relacje z innymi pacjentami o podobnych doświadczeniach i urazach. Poznaje również tajemniczego Adama. Chłopak staje się tam jej przewodnikiem. Kiedy jednak Julka zaczyna mieć dziwne sny, które wydają się jej aż nazbyt realne, zastanawia się, czy miejsce, w którym się znajduje jest tym, za które je dotychczas uważała. Dziewczyna stara się uciec z ośrodka jednocześnie dążąc do odkrycia prawdy: ten świat nie jest takim, jakim się wydaje.



„Pati” (HBO Max)



Główna bohaterka zanim została pozbawiona wolności, nie miała najłatwiejszej sytuacji życiowej, głównie za sprawą kompletnie niepoukładanej i nieodpowiedzialnej matki – Julity. To na „Pati” spada obowiązek zajmowania się młodszym rodzeństwem – Natalką i Natankiem oraz matką uwikłaną w przestępczy światek i narkotyki. Pomimo przeciwności, nie rezygnuje jednak z walki o marzenia.



„Absolutni debiutanci” (Netflix)



Dwoje przygotowujących się do studiów przyjaciół z dzieciństwa poznaje podczas wakacji nad morzem początkującego sportowca, który budzi w nich nieznane dotąd pragnienia.



„Prosta sprawa” (Canal+)



Bezimienny przyjeżdża do Jeleniej Góry, by oddać przyjacielowi dług. Okazuje się, że Prosty zniknął, a poszukuje go sam boss lokalnej mafii.



„Infamia” (Netflix)



Balansując między surowymi zasadami rodziców i presją ze strony rówieśników, siedemnastolatka o romskich korzeniach marzy o karierze hip-hopowej.



„Krucjata” (Netflix)



Komisarz Jan Góra (pseudomin Mandżaro) usiłuje rozwikłać zagadkę serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet. Wkrótce okazuje się, że kolejne odsłony doskonale zaplanowanej akcji „terrorystów” coraz bardziej koncentrują się wokół samego Mandżaro, a „swoim” nie można już ufać.



„Minuta ciszy” (Canal+)



Boża Wola i Złotowo – dwa małe miasteczka, na pierwszy rzut oka przeciętne i niepozorne. Z czasem jednak okazuje się, że tą mikrospołecznością rządzą skrywane latami tajemnice, "układy zamknięte" i konflikty, które sprawiają, że bycie uczciwym staje się coraz trudniejsze.



„Matki Pingwinów” (Netflix)



Zawodniczka MMA, której siedmioletni syn zostaje wydalony ze szkoły, zdaje sobie sprawę z tego, że najtrudniejszą walkę stoczy nie w oktagonie, ale na polu rodzicielstwa.



„Klangor” (Canal+)



Gdy znika córka psychologa więziennego rozpoczyna on poszukiwania na własną rękę.



„The Office PL” (SkyShowtime, Player)



Akcja The Office pl rozgrywa się w Siedlcach, w siedzibie firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej „Kropliczanka”. Jej prezes, Michał, to człowiek pozbawiony autorefleksji, który każdym słowem i gestem zabiega o atencję i uznanie.



„Idź przodem, bracie” (Netflix)



Zwolniony z pracy policjant z oddziału specjalnego usiłuje odnaleźć się w roli sklepowego ochroniarza. Pewnego dnia odkrywa sposób na swoje problemy finansowe.



„Skazana” (HBO Max)



Sędzia Alicja Mazur znana ze swojej surowości wobec przestępców zostaje oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła. Trafia do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród kobiet, na które sama wydała wcześniej wyrok.



„Ołowiane dzieci” (Netflix)



Kiedy młoda lekarka odkrywa, że dzieci mieszkające w pobliżu huty chorują na ołowicę, ryzykuje swoją karierę i bezpieczeństwo, aby je ratować.



„Heweliusz” (Netflix)



Prom Heweliusz wpada w środek potężnego sztormu. Załoga i pasażerowie toczą dramatyczną walkę o przetrwanie, a ich rodziny na lądzie próbują ujawnić prawdę o katastrofie.



„Wielka woda” (Netflix)



Wrocław, rok 1997. Naukowcy i lokalne władze muszą podjąć szereg niewyobrażalnie trudnych decyzji, gdy do miasta zbliża się potężna fala powodziowa.



„1670” (Netflix)



Satyryczna komedia, w której zdziwaczały szlachcic, pragnący zostać najsławniejszą osobą w Polsce, musi stawić czoło kłótniom w rodzinie i konfliktom z chłopami. Czytaj też:

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