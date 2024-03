„Problem trzech ciał” już na Netflix. Poznajcie bohaterów serii

„Problem trzech ciał” to nowy serial inspirowany słynną epicką trylogią książkową opowiadającą o losach ludzkości po odkryciu życia pozaziemskiego. To długo wyczekiwana adaptacja pierwszej książki Cixin Liu z trylogii „Wspomnienie o przeszłości Ziemi”, wydanej w 2006 roku. Dzieło porównywalne jest z wielkimi klasycznymi cyklami sci-fi, takimi jak „Fundacja” czy „Diuna”.

„Na początku XXI wieku dochodzi do serii samobójstw wybitnych fizyków. W śledztwie, które ma ujawnić przyczyny tych aktów, bierze udział naukowiec Wang Miao. To ON w trakcie dochodzenia dokonuje nieoczekiwanego odkrycia. Natyka się na sieciową grę komputerową o nazwie »Trzy ciała«. Zadaniem, jakie trzeba w niej wykonać, jest uratowanie mieszkańców planety zagrożonej oddziaływaniem grawitacyjnym trzech słońc. Okazuje się, że nie jest to zwykła gra służąca rozrywce, a jej świat nie jest fikcją. To projekcja rzeczywistości obcej cywilizacji. Jest też w niej coś więcej” – brzmi opis książki.

O czym jest serial „Problem trzech ciał”?

Serial „Problem trzech ciał” opowiada o brzemiennej w skutkach decyzji podjętej w Chinach przez młodą kobietę w latach 60. XX wieku, która rozchodzi się echem w czasie i przestrzeni, a jej konsekwencje sięgają czasów współczesnych. Gdy prawa natury w niewytłumaczalny sposób chwieją się w posadach, zżyta grupa wybitnych naukowców łączy siły ze stosującym nietypowe metody detektywem, aby stawić czoła największemu zagrożeniu w historii ludzkości.

David Benioff i D.B. Weiss („Gra o tron”) oraz Alexander Woo („Terror”, „Czysta krew”) są współtwórcami, producentami wykonawczymi i scenarzystami serialu. Bernadette Caulfield („Gra o tron”, „Z archiwum X”) jest producentką wykonawczą.

W serialu występują między innymi: Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong i Jonathan Pryce.

„Problem trzech ciał” – bohaterowie serialu

Benedict Wong jako Da Shi

Oficer wywiadu pracujący nietypowymi metodami. Da Shi bada powtarzające się przypadki tajemniczych zgonów w środowisku naukowców.

Jess Hong jako Jin Cheng

Fizyczka teoretyczna spragniona odpowiedzi na największe pytania Wszechświata. Ciekawość to jej największa zaleta, ale być może także wada.

Eiza González jako Auggie Salazar

Pionierka nanotechnologii, stara się rozwiązywać prawdziwe problemy dziś, nie te teoretyczne w przyszłości. Silna kobieta z wizją.

Jovan Adepo jako Saul Durand

Równie utalentowany, lecz mniej zdeterminowany niż jego towarzysze fizyk i asystent naukowy. Wciąż nie osiągnął szczytu swoich możliwości.

Alex Sharp jako Will Downing

Will uczy fizyki w klasach maturalnych i pewnego dnia dowiaduje się czegoś, co zmienia jego życie i zmusza do przemyślenia swojej roli we Wszechświecie.

John Bradley jako Jack Rooney

Opryskliwy, wygadany i uroczy Jack wykorzystał swój tytuł z dziedziny fizyki, by zbudować warte miliony funtów imperium przekąskowe.

Rosalind Chao jako Ye Wenjie (w młodości postać odgrywana przez Zine Tseng)

Genialna astrofizyczka Ye Wenjie czuje się samotnie we Wszechświecie po tym, jak straciła najbliższych w czasie chińskiej rewolucji kulturalnej. Skutki decyzji, którą podjęła w latach 60. XX wieku, odczuwalne są do dziś.

Liam Cunningham jako Thomas Wade

Przywódca najbardziej elitarnej operacji wywiadowczej na świecie. To strateg, potrafi spojrzeć szerzej na wiele kwestii.

