W „Pierwszej miłości” Piotrek podejrzewa, że Dominika jest morderczynią

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go. W poprzednim odcinku serialu Filip i Biały wpadli na pomysł, jak odwrócić złe fatum wiszące nad Blue Moon. Melisa natomiast ambitnie podeszła do pracy w fabryce i postanowiła wprowadzić kilka zmian.

„Pierwsza miłość” – co w nowym odcinku?

Julita nadal ma problem z Jolką, która niezbyt przykłada się do swojej pracy w barze, a w dodatku wychodzi bez zapowiedzi w ciągu dnia. Tomek tłumaczy zirytowanej szefowej, że to ze względu na poszukiwanie mieszkania, do którego chcą się przeprowadzić. Cierpliwość Julity jest jednak już mocno nadszarpnięta.

Natomiast Piotrek podejrzewa, że to Dominika jest morderczynią, której szukał. Przerażona oskarżeniami siostra Marysi zaprzecza i tłumaczy mu swoją wersję wydarzeń. Sytuacja komplikuje się, gdy Dominika ucieka i wykorzystuje do tego Wenerskiego

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

