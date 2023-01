„Barwy szczęścia”. Oliwka zaprasza Patryka do sypialni

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – w nowym odcinku?

Renata o poranku budzi się u Marcina, jest coraz bardziej zauroczona policjantem. Ukochany daje jej klucze do swojej barki. Kelnerka opowiada o nowym związku Dominice. Wyznaje, że po prostu nie umie się oprzeć Kodurowi. Kolejny wieczór też spędza w ramionach ukochanego. Agata znów wpada na Justina, a Patryk nadal adoruje Oliwkę i „pomaga” jej w nauce. Przyjaciółka zaprasza go do sypialni.

W szkole Jezierski okazuje chłód Ewelinie i nie przyjmuje prezentu, który uczennica własnoręcznie dla niego zrobiła. Gdy Patryk poznaje Markowskiego, ojca nastolatki, zaczyna rozumieć, dlaczego Ewelina wcale nie jest szczęśliwa. Basia postanawia uwolnić się od wspomnień po zmarłym mężu. Zmienia wystrój mieszkania i część mebli oddaje Poli. Damian ustala szczegóły remontu z nowym klientem. Kolarow wymaga od niego sporo pracy, choć sam ociąga się ze zrobieniem przelewu.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

