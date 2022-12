„Barwy szczęścia”. „Partner” Laury i żąda 100 tysięcy złotych

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – co w nowym odcinku nr 2714?

Modrzycki wykorzystuje bójkę z Łukaszem do tego, by wypromować swój nowy kanał w internecie. Sadowski wyznaje Alicji, że jest gotów zniżyć się do metod byłego kolegi i wypowiedzieć dziennikarzowi prawdziwą wojnę. Tymczasem coraz bardziej zaniepokojony Wangel, nadal szuka Weroniki. Gdy spotyka przypadkiem Modrzyckiego o mało nie rzuca się na niego z pięściami. Poruszony redaktor w końcu sam rusza śladem koleżanki. Klara jedzie na spotkanie z Laurą oraz Paszkowską, gotowa podpisać ugodę, ale w kancelarii zjawia się także Leon. Przedstawia się jako „partner” Laury i uparcie żąda w jej imieniu stu tysięcy złotych. Bruno zatrudnia w hotelu nowego informatyka, który szybko odkrywa, że dane z monitoringu „wyciekają” do kogoś spoza hotelu. Stański donosi o tym Kodurowi podejrzewając, że stoi za tym Zaborski.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

