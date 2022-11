„Barwy szczęścia”. Bruno pomaga Bożenie

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – co w najnowszym odcinku?

Bruno radzi Bożenie, by nie informowała policji o swojej walce z Rafałem i postanawia na nowo zatrudnić Karolinę. Liczy na to, że zyska dzięki temu dostęp do aktualnych informacji o Zaborskim. Tymczasem Justin chwali się Oliwce, że zajmie miejsce Zaborskiego w hotelu. Dominika i Sebastian biorą do siebie Mateusza, by nie widział pobitej matki. Przy okazji znów się sprzeczają, bo Kowalski krytykuje Sonię za to, że nie chce zgłosić napaści na policję i uważa, że jako prostytutka sama prosiła się o kłopoty. Później Dominika spotyka u Soni Wolnego, bandytę i sutenera, którego poznała w czasach, gdy sama miała klientów. Umińska zauważa w redakcji, że Weronika jest zafascynowana Łukaszem i próbuje to ukrócić. Modrzycki zażyłość dziewczyny z szefem od razu złośliwie komentuje. Sadowski po biwaku zabiera Maksa oraz resztę dzieciaków do Igora, który powoli odzyskuje przytomność.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

