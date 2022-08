Powstaje pierwszy polski serial od Viaplay. Jest inspirowany bestsellerem Katarzyny Bondy

Karolina (Maja Pankiewicz) to młoda i ambitna policjantka, która prywatnie próbuje poradzić sobie z zaginięciem ojca. Jako „córeczka tatusia” mimo upływu czasu nie może pogodzić się z tym, że nie pozostawił on po sobie żadnego śladu. Karolina jest zdeterminowana, by poznać prawdę. Gdy dowiaduje się, że jej ojciec nie żyje, a w sprawę zaangażowane są bliskie jej osoby – nic już nie jest takie samo. W jej głowie pojawia się coraz więcej pytań, które naruszają nieskazitelny wizerunek ojca i burzą dotychczasową wizję świata – a nawet samej siebie.

W „Morderczyniach” walka nie toczy się pomiędzy dobrem a złem. To nie jest kolejna opowieść o nieskazitelnych bohaterach ratujących świat. Dotyczy zwykłych ludzi, pokazuje, że świat nie jest czarno-biały i jak niewiele trzeba, żeby przejść na ciemną stronę mocy. Widzowie będą mogli obejrzeć fascynujące historie kobiet od strony, którą zazwyczaj chce się przemilczeć.

„Morderczynie”. Serial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami

Serial stawia pytanie, co skłania kobiety do skrajnych aktów agresji? Kiedy i jak zaczyna się przemoc i dlaczego społeczeństwo wciąż daje przyzwolenie na akty przemocy w rodzinie? Dlaczego mamy tendencję do obrony i tłumaczenia agresora, i nie dostrzegamy niebezpieczeństwa w pierwszych oznakach przemocy? Widzowi będzie trudno odciąć się grubą kreską od bohaterek, które są odzwierciedleniem wielu kobiet z całego świata. Dlatego te pytania mają szansę wybrzmieć szczególnie mocno.

- Już po raz drugi przekładam książkę Katarzyny Bondy na język filmowy. Tym razem inspirujemy się prawdziwymi wydarzeniami. To ma ogromną siłę i wywołuje skrajne opinie na temat dobra i zła. Wierzę, że razem z naszą fantastyczną obsadą, zabierzemy widzów w poruszającą podróż w głąb psychiki kobiet w skrajnych sytuacjach, gdzie widz będzie zmuszonym zadać sobie pytanie: jak ja bym postąpił(a) w takiej sytuacji? – mówi Kristoffer Rus, reżyser i producent.

Kiedy premiera?

Premiera serialu „Morderczynie” odbędzie się w 2023 roku. Za produkcję odpowiada warszawski oddział Paprika Studios, należący do Viaplay Studios company.

