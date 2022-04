Gabriel z „Królowych życia” i jego partner zatrzymani przez policję!

O sprawie zatrzymania pisze lokalny portal glogow.naszemiasto.pl. To właśnie w Głogowie, gdzie na co dzień mieszka Gabriel Seweryn, został on zatrzymany. Powodem było prowadzenie samochodu bez uprawnień. Okazało się, że „Król życia” stracił prawo jazdy w 2020 roku na okres trzech lat. Wpadł podczas policyjnej kontroli.

– Policjanci zatrzymali do rutynowej kontroli samochód marki Audi. Podczas legitymowania i sprawdzania w systemie okazało się, że kierujący posiada zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Płońsku – przekazał głogowskiemu portalowi Łukasz Szuwikowski, oficer prasowy KPP w Głogowie.

Co groziło Gabrielowi i jego partnerowi?

Celebrytę przebadano alkomatem – był trzeźwy. Policjanci zainteresowali się także 30-letnim partnerem celebryty. Jak się okazało po wylegitymowaniu – mężczyzna figurował w systemie jako osoba poszukiwana. Sąd Rejonowy w Legnicy wydał w jego sprawie nakaz przymusowego doprowadzenia. Groziła mu kara pozbawienia wolności z możliwością zamiany na karę grzywny w wysokości trzech tysięcy złotych. Został wypuszczony na wolność po tym, jak zapłacił zaległą grzywnę. Gabrielowi z „Królowych życia” groziło od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Po przesłuchaniu został zwolniony.

