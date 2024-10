Maffashion zszokowała fanów przebraniem w Halloween. „Imponująca przemiana”

Bezsprzeczną królową amerykańskiego święta jest w USA Heidi Klum, która co roku zaskakuje halloweenowym przebraniem. W Polsce z kolei fani maskarady wyczekują zawsze pomysłów Julii Kuczyńskiej. Maffashion w poprzednich latach wcieliła się m.in. w Matę, Quebonafide oraz braci Kaczyńskich. Tym razem postawiła na Igę Świątek i to w dwóch wydaniach.

Julia Kuczyńska jako Iga Świątek

W środę 31 października Julia Kuczyńska najpierw opublikowała w mediach społecznościowych filmik, na którym widać ją na korcie tenisowym ubraną w biały strój sportowy, czapkę z daszkiem i sneakersy. Maffashion zadbała o to, aby mieć podobną fryzurę, a nawet twarz do Igi Świątek. Zachowała przy tym identyczną do sportsmenki mimikę. Co więcej, wideo influencerki zostało połączone z oryginalnymi fragmentami meczów tenisistki.

Już owe pierwsze przebranie wzbudziło ogromny entuzjazm wśród internautów. W komentarzach czytamy: „Wow, mega. Ty jesteś dobra z tymi halloweenowymi pomysłami”, „Myślałam, że na początku jest Iga, świetna charakteryzacja!”, „O wow. Tego się nie spodziewałem”, „Ty jesteś niemożliwa”, „Imponująca przemiana” czy „Wybitnie zagrany set, a halloweenowa kreacja godna pucharu! Na pierwszy rzut oka nie zauważyliśmy różnicy”.

To jednak nie wszystko, bowiem kilka godzin później Maffashion pokazała na Instagramie zdjęcia, na których widać ją w czerwonej sukience maxi z różami przy szyi. W bardzo podobnej kreacji projektu Magdy Butrym Iga Świątek pokazała się na evencie przed turniejem WTA Finals. Wówczas o jej outfitcie rozpisywały się wszystkie media. Julia Kuczyńska postarała się nie tylko o odtworzenie tej stylizacji, ale także makijażu i innych detali.

Fani nie mogli uwierzyć własnym oczom. Pisali: „To zdjęcie na ściance jest mistrzem!”, „Mistrz! Co roku poprzeczka jest coraz wyżej”, „Super Ci to wyszło” oraz „Niesamowite. Przebiłaś wszystko”. Jedna z obserwatorek wyraziła jednak wprost swoje zdumienie, pytając Maffashion: „Czy na Halloween ludzie co do zasady nie przebierają się za straszydła? A za znane postaci ewentualnie w karnawale?”.

„Ja nie. I o dziwo masa ludzi wybiera opcje przebierania się za coś/kogoś pozytywnego. Przykładowo Kendall Jenner była chyba rok temu plastrem ogórka. Ja trochę traktuje Halloween, jak bal przebierańców. Taka okazja, by z dystansem zaszaleć” – odpowiedziała jej Julia Kuczyńska.

