Bracia Golec wydali oświadczenie. Tak tłumaczą się ze swoich słów nt. koni nad Morskim Okiem

Kilka dni temu po trasie nad Morskie Oko zaczął kursować bus elektryczny, który miałby wyręczyć pracujące na tej trasie konie. Na fali tej informacji media skontaktowały się z celebrytami pochodzącymi z górskich rejonów. Choć Sebastian Karpiel-Bułecka stwierdził, że turyści powinni przemierzać tę trasę na piechotę, nieco odmiennego zdania był Paweł Golec. Teraz tłumaczy się ze swoich słów.

Paweł i Łukasz Golcowie wydali oświadczenie

Niedawno odbyły się długo wyczekiwane przez wiele osób rozmowy przedstawicieli ministerstwa klimatu i środowiska, Tatrzańskiego Parku Narodowego, Starostwa Powiatowego w Zakopanem, Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka, a także organizacji prozwierzęcych. Strony doszły do porozumienia i zgodziły się na testy busa elektrycznego.

Choć według milionów osób to świetne rozwiązanie, w rozmowie z „Faktem” Paweł Golec stwierdził, iż nie ma konieczności zamiany koni z Morskiego Oka na nowoczesne meleksy. – Uważam, że jest to dziwny temat i kompletnie nie rozumiem całego szumu wokół tego. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że musi to być wszystko zgodne z prawem, żeby to zwierzątko było szanowane. Trzeba pamiętać o odpoczynku i wszystkim. Ale koniec końców to zwierzęta mają służyć ludziom, a nie na odwrót – mówił.

Jego słowa wywołały wielkie oburzenie wśród internautów, którzy dziwili się, że muzyk nie myśli o dobru zamęczanych na tej trasie koniach. W sieci wylała się na niego fala krytycznych komentarzy. W konsekwencji w niedzielę 2 czerwca bracia postanowili wytłumaczyć się z tych słów i wydali wspólne oświadczenie.

„No to poszły konie po betonie. Ostatni nasz wywiad, a zwłaszcza tytuł na temat koni wożących turystów do Morskiego Oka, wzbudził wiele emocji. Owszem, przyznajemy, pytanie dziennikarza nas zaskoczyło, nie byliśmy na nie przygotowani, a ostatnie miesiące pochłonęły nas na przygotowaniach do koncertu jubileuszowego i chorobą mamy. Nieopatrznie padły słowa, które nie powinny paść, nad czym ubolewamy” – zaczęli swój wpis.

„Zaciągnęliśmy języka i dowiedzieliśmy się, że jest testowany bus elektryczny, mający wozić turystów, co bardzo nas cieszy i napawa nadzieją. Może w końcu uda się to zmienić. W naszej wypowiedzi podkreślaliśmy kilkakrotnie szacunek i dobro zwierząt, jak również dobro ludzi, którzy utrzymują rodziny z tej konkretnej pracy. Mamy nadzieję, że władze Zakopanego zadbają o fiakrów, jeśli dojdzie do zmiany przewoźników” – kontynuowali.

Następnie bracia Golec wspomnieli swojego dziadka, który leczył konie. Zaznaczyli również, że są przeciwnikami przemocy nad zwierzętami. „Nasz dziadek, Jan Golec, leczył konie, był mistrzem kowalstwa, tata i wujkowie pomagali mu w tej pracy, stąd temat koni nie jest nam obcy. Dlatego potępiamy każde znęcanie się nad zwierzętami, co w naszej wypowiedzi kilkakrotnie podkreślaliśmy!!! A czy one nam mają służyć? Czasy się zmieniają i jeżeli jest możliwość wprowadzenia zmian bez szkody dla ludzi, z myślą o dobru zwierząt, to warto podejmować takie kroki” – pisali.

Na koniec zwrócili się do swoich odbiorców. „Mamy nadzieję, że to sprostowanie uspokoi rozemocjonowanych hejterów, dziennikarzy i osoby, które nas obrażają, wyzywają oraz ubliżają naszym rodzinom i dzieciom” – skwitowali.

Choć wiele osób doceniło ich wpis, nie na wszystkich zrobił on pozytywne wrażenie. W komentarzach czytamy: „Pytanie zaskoczyło i musi się przygotować do wypowiedzi? Ile ty masz latek, żeby odpowiedzieć na proste pytanie?” czy „Cóż, nieprzemyślana odpowiedź i macie co macie... A sprawa nie jest nowa, dlatego tłumaczenie, że nie znało się sprawy mnie nie przekonuje. Zwierzęta mogą dla nas pracować, ale nie w morderczy sposób. Miło, że się z tego wycofaliście”.

