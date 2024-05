Kevin Spacey zdemaskowany. Ci mężczyźni dopiero teraz odważyli się mówić

Przypomijmy, od 2017 roku nad Kevinem Spaceyem ciążą zarzuty molestowania seksualnego i nadużyć. Jako pierwszy wystosował je w kierunku aktora Anthony Rapp, oskarżając go o molestowanie w 1986 roku, gdy miał 14 lat. Później, w jednym z wywiadów, to Guy Pearce wyjawił, że był niewłaściwie dotykany przez Spaceya na planie filmu „Tajemnice Los Angeles”. W odpowiedzi na oskarżenia Kevin Spacey został zwolniony z serialu „House of Cards”, w którym wcielał się w główną rolę Franka Underwooda i filmu „Wszystkie pieniądze świata”.

W październiku 2022 roku Spacey wygrał proces, wytoczony przez Anthony'ego Rappa. W lipcu 2023 roku podczas toczącego się w Londynie procesu, który dotyczył domniemanych napaści seksualnych, których dopuścić się miał aktor w latach 2001-2013, sąd nie znalazł dowodów na potwierdzenie stawianych Spaceyowi zarzutów. 23 lipca 2023 został uniewinniony i oczyszczony ze wszystkich zarzutów oraz zapowiedział swój powrót do Hollywood.

„Spacey: Bez maski”. Dokument pokaże dzieciństwo aktora

Teraz to inni filmowcy postanowili przyjrzeć się sprawie zarzutów wysuwanych w kierunku Kevina Spaceya. Od wtorku 14 maja na HBO Max oglądać możemy dwuodcinkowy film „Spacey: Bez maski”.

Dokument zawiera niepublikowane dotąd wywiady, analizuje życie Kevina Spaceya od dzieciństwa, poprzez pierwsze sukcesy na Broadwayu, aż po zyskanie międzynarodowej sławy. Film pokazuje także rozmowy z niezwiązanymi wcześniej z tą sprawą mężczyznami, którzy dopiero teraz odważyli się mówić o swoich doświadczeniach ze znanym aktorem.

Dokument nakręciła Katherine Haywood, a produkcją zajął się między innymi Roast Beef Productions – nominowana do Oskara firma, stojąca za takimi tytułami jak „The Square”, „Hell and Back Again”, „Pussy Riot: Modlitwa punka” i „Who is Ghislaine Maxwell”.

Oba odcinki dokumentu „Spacey: Bez maski” są już dostępne w serwisie HBO Max.

