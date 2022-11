Scarlett Johansson zagra główną rolę w serialu. Po raz pierwszy w swojej karierze

Serial Amazona, wyprodukowany przez Warner Bros., będzie adaptacją powieści „W słusznej sprawie” Johna Katzenbacha z 1992 roku. Scarlett Johansson oprócz głównej roli pełniła będzie także funkcję producentki wykonawczej. Aktorka zagra Madison „Madi” Cowart, reporterkę z Florydy, która zostaje przydzielona do relacjonowania ostatnich dni więźnia w celi śmierci. Traumatyczna sytuacja wpłynie na nią do tego stopnia, że zacznie ona wierzyć w jego niewinność. Scenariusz serialu „Just Cause” napisała Christy Hall, znana z „To nie jest OK” („I Am Not Okay With This”) Netfliksa.

Co ciekawe, powieść została już wcześniej zekranizowana. Adaptacja powstała w 1995 roku, a główne role zagrali w niej Sean Connery, Laurence Fishburne i Ed Harris. Pojawiła się w niej też sama 11-letnia wówczas Scarlett Johansson, która wcielała się w córkę bohatera granego przez Seana Connery'ego.

Johansson oglądać mogliśmy ostatnio w „Czarnej Wdowie” Marvela. Teraz będziemy mogli ją zobaczyć także w filmie „Asteroid City” Wesa Andersona. Jest znana również z gościnnych występów w „Saturday Night Live”, głównie w roli Ivanki Trump.

