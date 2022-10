Anieli dla „Wprost”. „Nieustannie mam nadzieję, że uda się obudzić ludzi z letargu”

Anieli to duet Joanny Prykowskiej i Pawła Krawczyka. I chociaż żadne z nich nie jest nowicjuszem, to dla obojga to zupełnie nowy rozdział. Wokalistka jest znana już od lat 90., kiedy zdobyła sławę z zespołem Firebirds. Krawczyk przez ostatnie lata współtworzył zespół Hey. 9 września 2022 r. ukazała się ich debiutancka płyta, którą promował singiel nagrany z Katarzyną Nosowską „Jaśniejąca”.

Aleksandra Krawczyk, „Wprost”: Skąd pomysł na taki nieoczywisty duet? Paweł Krawczyk: Kompletny przypadek. Zaczęło się od pomysłu Katarzyny Nosowskiej, mojej żony i przyjaciółki Asi, która wymyśliła, że założymy trio, w którym będę ja, Kaśka i Aśka. To byłaby świetna nazwa! Paweł Krawczyk: Zgadzam się i dokładnie w tej kolejności, żeby ciążenie było na „ja” (śmiech). Niemniej pomysł był dobry, bo miały śpiewać dwie wokalistki, a takiego zespołu nie ma na polskiej scenie muzycznej.