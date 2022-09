Sara James ma szansę wygrać „America's Got Talent”? To występy jej przeciwników

Czy Sara James ma szansę na wygraną w „America's Got Talent”? Za nami wszystkie półfinałowe odcinki, w których wyłoniono, z kim zmierzy się Polka. Sprawdźcie, co mają do zaoferowania inni uczestnicy, których zobaczymy w finale.

W czerwcu życie Sary James na zawsze się odmieniło. Polka wzięła udział w „America's Got Talent” i oczarowała Simona Cowella swoim wykonaniem piosenki „Lovely” z repertuaru Billie Eilish. 14-latka awansowała do półfinałów na żywo, dzięki złotemu przyciskowi. Tam zaprezentowała utwór „Rocket Man” Eltona Johna w swojej interpretacji, oczarowując publikę. Już 13 i 14 kwietnia wyemitowane zostaną dwa ostatnie odcinki 17. sezonu amerykańskiego talent show, a z nich dowiemy się, czy Sara James zwyciężyła. 14-latka ma szansę na nagrodę główną w wysokości 1 mln dolarów. Musi jednak pokonać kilku bardzo utalentowanych ludzi. Zobaczcie występy tych, z którymi zmierzy się Polka w finale. Mayyas



Celia Munoz



Kristy Sellars



Mike E. Winfield



Metaphysic



Nicolas Ribs



Chapel Hart



Yu Hojin



Avery Dixon



Drake Milligan Sara James. Gdzie jeszcze występowała? Sara James zwyciężyła w 4. edycji programu „The Voice of Poland”. Potem wystąpiła na dziecięcej Eurowizji, gdzie wykonała utwór „Somebody”, który zapewnił jej drugie miejsce w show. W rozmowie z „Wprost” Sara James nie kryła zdumienia szczęściem, które ją spotkało. – Jestem bardzo szczęśliwa i wdzięczna za wszystko, co do tej pory się wydarzyło. Jeszcze jakiś czas temu nie pomyślałabym, że w tak krótkim czasie może mnie spotkać tyle magicznych chwil. Teraz chcę dalej się rozwijać i osiągać kolejne sukcesy, które przynoszą mi ogromną satysfakcję – powiedziała. Czytaj też:

