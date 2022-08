Beata Tyszkiewicz już nie wychodzi z domu. Córka zdradza jej stan zdrowia

Beata Tyszkiewicz jest nazywana „pierwszą damą polskiego filmu”. W swojej karierze aktorskiej zagrała ponad 100 ról, w tym te, które zapamiętamy na długo. Wcieliła się między innymi w postać Izabeli Łęckiej z „Lalki”, czy Beaty w filmie „Wszystko na sprzedaż”. Do 2017 roku była też jurorką w znanym programie rozrywkowym „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, jednak później wszystko się zmieniło. Tyszkiewicz przeszła rozległy zawał serca, po którym nie tylko wycofała się z aktorstwa, ale też przestała udzielać się publicznie.

Córka o zdrowiu Beaty Tyszkiewicz. „Nie wychodzi na spacery”

Starsza córka aktorki Karolina Wajda podkreślała w przeszłości, że ze względu na stan zdrowia Beata Tyszkiewicz nie wróci już na ekrany. Ostatnią produkcją, w której wystąpiła był film "Studiówk@" z 2018 roku. Teraz 55-letnia córka zabrała głos w sprawie stanu zdrowia swojej mamy. Przyznała, że jej mama nie wychodzi już z domu.

– Jest w dobrym nastroju, cieszy się, gdy pada deszcz, kiedy jest chłodniej, chociaż nie wychodzi już na spacery. Odwiedzam ją tak często, jak mogę, podobnie jak moja młodsza siostra – powiedziała Karolina Wajda w rozmowie z magazynem „Rewia”. 83-letnia gwiazda mieszka w Warszawie i nie chce słyszeć o przeprowadzce do córki. Ta jednak zapewnia jej stałą opiekę.

– Życie w samotności nie jest dobre dla mojej mamy. Namawiam ją, by ze mną zamieszkała, ale ona wciąż mówi „nie”. Zaproponowałam, że przywiozę jej kota, bo uważam, że zwierzęta pozytywnie wpływają na człowieka, też odmówiła – mówiła Karolina Wajda w 2021 roku w rozmowie z „Super Expressem”.

