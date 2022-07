Sandra Kubicka narzeka na polskich turystów. „Nie jesteśmy małpami w zoo”

Kubicka chętnie dzieli się ze swoimi fanami wrażeniami z wakacji – publikuje zdjęcia oraz relacje na InstaStory ze swoim ukochanym, z którym świętuje obecnie pierwszą rocznicę związku. Ostatnio para wyruszyła w morską wyprawę, by podziwiać malowniczą panoramę Zakynthos. Później jednak polska celebrytka poinformowała, że zarówno ona jak i Baron nie są fanami grupowych wycieczek. Dlaczego? Wyjaśniła, że spotkała się ostatnio z wymownym komentarzem jednego z lokalnych taksówkarzy.

– Już tłumaczę, dlaczego często jesteśmy zmuszeni się odizolować od ludzi i nie chcemy uczestniczyć w wycieczkach grupowych. Wczoraj jechaliśmy z panem taksówkarzem, który po tym, jak dowiedział się, że jesteśmy z Polski, powiedział: „O Boże”. Powiedział również, że Polacy, którzy przyjeżdżają tutaj z biur podróży, nie zachowują się fajnie. Nie są to „quality people” – wyjaśniła na InstaStory fotomodelka.

Kubicka: Nie jesteśmy małpami w zoo

Celebrytka podkreśliła również, że ona i jej ukochany już pierwszego dnia pobytu w Grecji, odczuli konsekwencje tego, że są medialnymi osobami. – Trochę przykro się tego słucha... I widzi... W pierwszy wieczór, gdy wyszliśmy przejść się po plaży i usłyszałam polski język, nie było „cześć”, tylko: „E!!! Baron!!! Patrzcie, Baron ucieka do wody. Haha” – opowiedziała. – Mnie na pewno drażni to znacznie bardziej niż Alka. Dlatego, ja również o tym napiszę, a nie on. Nie jesteśmy małpami w zoo i nie wiem, kiedy ludzie zadecydowali, że darcie się na Alka na wakacjach: „E! Baron!” jest fajne. To nie jest pierwszy raz, kiedy jesteśmy na wyjeździe i ludzie się tak zachowują wobec niego. BŁAGAM. STOP IT – zaapelowała do polskich turystów.

