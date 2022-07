Przeprowadzka Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Wiemy, ile zapłacą za wynajem!

Małgorzata Rozenek-Majdan poinformowała swoich obserwatorów, że zapowiadana przeprowadzka rozpoczęła się w czwartek. Chętnie dzieliła się z fanami wszystkim szczegółami, opowiadała o zmęczeniu i nie ukrywała, że mogła to załatwić inaczej. – Słuchajcie, prosicie o więcej relacji z pola bitwy. Zaraz postaram się wam wszystko pokazać. Przeprowadzka jest ogromnym wyzwaniem i już wiem, że mogłabym to zrobić mądrzej i sprawniej – powiedziała na jednym z nagrań.

Na InstaStories Rozenek-Majdan mogliśmy zobaczyć także Radosława Majdana, który nie ukrywał, że jest odpowiedzialny za przewożenie rzeczy, a to sprawia, że jest mniej zmęczony. Jego żona natomiast nie kryła przed fanami kryzysu, który dostrzegł tata Henryka.

Willa zdecydowanie robi wrażenie, ale jest tylko chwilowym lokum. Wcześniej mieszkał w niej Wojciech Modest Amaro. Małżeństwo Majdanów czeka, aż ich własna willa w Konstancinie zostanie wykończona.

Wiemy ile Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zapłacą na wynajem domu

„Super Express” dotarł do informacji ile Rozenek i Majdan zapłacą za miesiąc mieszkania w luksusowej posiadłości. Jak czytamy w tabloidzie to 30 tysięcy złotych. Jest to ich tymczasowym dom, w którym spędzą kilka miesięcy, zanim przeprowadzą się do swojego domu. „Ponad 300-metrowa rezydencja kosztuje ich 30 tysięcy złotych miesięcznie... Ale chyba warto tyle za nią dać” – donosi gazeta.

Jak relacjonowała celebrytka, proces rozpakowania 200 kartonów ma potrwa około sześciu dni. Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan nie są jednak sami. Para zatrudniła specjalną ekipę.

