ShEO Awards 2022. „Wprost” nagrodził m.in. Kayah, Urszulę Dudziak i Agnieszkę Hyży

We wtorkowy wieczór 21 czerwca „Wprost” po raz kolejny uhonorował kobiety, które w swojej dziedzinie są liderkami. Otrzymanie statuetki ShEO to podsumowanie osiągnięć naszych zwyciężczyń. W tym roku przyznaliśmy 18 statuetek.

Tegoroczna gala była wyjątkowa. Pełna wzruszeń, kobiecej siły i jej docenienia. Nie zapomniano też o najważniejszych, bieżących sprawach i o wojnie, która toczy się za naszą wschodnią granicą. W tym roku kapituła konkursu postanowiła wręczyć Nagrodę Specjalną, by wyróżnić kobiety, które szczególnie w czasie toczącej się w Ukrainie wojny, swoją postawą zademonstrowały, jak ważna jest wolność i demokracja. Orędowniczką wspomnianych wartości jest bez wątpienia pani Olena Zełenska, która otrzymała nagrodę w kategorii Pokój na świecie. Odwaga, z jaką w imieniu Narodu apelowała do krajów Zachodu o pomoc dla walczącej także w obronie zachodnich wartości Ukrainy – zasługują na najwyższe uznanie.

ShEO Awards 2022. Kto otrzymał nagrody?

Kapituła konkursu przyznała też dwie nagrody związane z kulturą. Statuetkę Promotorki kultury otrzymała Kayah. Doceniono nie tylko jej karierę, ale także wkład w polski przemysł muzyczny. Bez niej nie byłoby pierwszej w Polsce firmy w branży muzycznej pracującej w modelu 360 stopni, czyli zajmującej się artystami na wszystkich poziomach ich działalności, po to by oni sami mogli się czuć bezpiecznie oraz po to – by pokazywać światu nowych twórców, odkrywać talenty, dawać im szansę na pierwsze występy na największych polskich scenach.

Ikoną kultury jednogłośnie została okrzyknięta Urszula Dudziak. Królowa polskiego jazzu, ale i prawdziwa królowa życia. Gwiazda światowego formatu i nasza duma narodowa. Koncertowała niemalże we wszystkich krajach Europy, Azji i obu Ameryk, w tym w słynnej nowojorskiej Carnegie Hall, zresztą Nowy Jork w jej sercu ma miejsce szczególne. Występowała lub nagrywała wspólnie z Krzysztofem Komedą, Michałem Urbaniakiem, Bobby’m McFerrin’em, Herbie Hancockiem, Niną Simone. Weszła na szczyt, zbierając przy tym kolekcję nagród, o jakiej wielu może jedynie pomarzyć, ale nigdy z tego szczytu nie patrzyła na nikogo z wyższością.

Ale kobieca siła, to nie tylko kultura. To także plany biznesowe i nowe pomysły. Nagrodę Kreatywna w start-upie otrzymała Agnieszka Hyży. Głównie jest kojarzona z telewizją, gdzie działa od 15 lat, ale to nie koniec jej ogromnego doświadczenia. Nie wszyscy wiedzą, że nie tylko telewizja i działalność społeczna wypełniają jej życie. Jest pomysłodawczynią platformy Wedding Show, ale też dyrektorką kreatywną największego portalu ślubnego w Europie, czyli wedding.pl. Jest CEO & Director of Public Relations How2, pierwszej w Polsce platformy z interaktywnymi ebook’ami. Dla różnych marek, wraz ze swoim teamem AH! Story, tworzy strategie i plany marketingowe oraz komunikacyjne.

Kapituła przyznała także nagrody w wielu innych kategoriach. Między innymi w sporcie, medycynie czy ekologii. Zobaczcie, jak gwiazdy prezentowały się podczas gali ShEO Awards 2022.

