Sekielski opowiedział Wojciechowskiej o „obżeraniu się”. „Bałem się, że się nie obudzę”

Sekielski przyznał, że głównym powodem jego objadania się była praca, która „życiowo była strasznie destrukcyjna”. W pewnym momencie dziennikarz ważył 200 kilogramów i przyznał, że nie jadł, a obżerał się, odreagowując stres.

– Zdarzało mi się też pić i to niemało, natomiast jedzenie było głównym problemem. Ludzie nie rozumieją tego, ale to jest tak jakby alkoholikowi powiedzieć: „Przestań pić” (...) Jak się doprowadziłem do ekstremalnego stanu, lekarz mi mówił: „Panie Tomku, ale pan w każdej chwili może umrzeć. Pan musi przejść na dietę, musi pan ograniczyć”. Ja to wiedziałem, otwierając lodówę i wpieprzając w środku nocy jakieś nieprawdopodobne ilości tego jedzenia, ja wiedziałem że wyrządzam sobie krzywdę. Co więcej, kończąc to jedzenie, ja się bałem, że się już nie obudzę – podkreślił dziennikarz.

Sekielski o rozmowie, która zmieniła wszystko



Co przekonało Sekielskiego do zmiany? Dziennikarz uświadomił sobie, co może się stać po tym, jak porozmawiał z Henryką Krzywonos. Zaznaczył przy tym, że jeżeli bałby się o swoje zdrowie, to dawno przestałby kompulsywnie jeść. – Henryka Krzywonos siadła kiedyś ze mną i mówi: „Słuchaj Tomek, jak ty padniesz kiedyś na ten zawał, to pół biedy. Umrzesz, twoja żona nie będzie miała problemu i nie będzie musiała się martwić o ciebie, znajdzie sobie nowego faceta. Będzie po tobie i spokój, ale wyobraź sobie, ze ty możesz nie umrzeć, tylko dostać wylewu i będziesz leżał jak taki wieloryb bezwładnie, a ta twoja Ania będzie cię próbowała przewrócić z boku na bok i ona nawet nie będzie miała siły” – opowiadał dziennikarz.

